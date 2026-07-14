"Dzień objawienia" już niedługo na VOD. Znamy datę

Wiadomo już, kiedy "Dzień objawienia" Stevena Spielberga trafi do domowej dystrybucji. Głośne i dzielące widzów widowisko science fiction będzie dostępne w ofercie VOD od 21 lipca 2026 roku. Jak dotąd jest to amerykańska data premiery filmu w serwisach streamingowych, ale można się spodziewać, że Polsce będzie dostępny w podobnym terminie.
"Dzień objawienia" – film, który podzielił widzów
"Dzień objawienia
" spotkał się z mieszanym odbiorem, ale nie brakuje też głosów zachwytu, a tym bardziej widzów chętnych do obejrzenia go w domu.
W obsadzie znaleźli się Emily Blunt
("Ciche miejsce
"), Josh O'Connor
("Challengers
"), Colin Firth
("Jak zostać królem
"), Eve Hewson
("Para idealna
") oraz Colman Domingo
("Euforia
").
"Dzień objawienia"
Fabuła koncentruje się na meteorolożce Margaret Fairchild (Emily Blunt
), która nagle zyskuje niewytłumaczalną zdolność mówienia wszystkimi językami świata i poznawania najgłębiej skrywanych sekretów obcych ludzi. Wraz z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa Danielem (Josh O'Connor
) próbuje ujawnić trwający od dekad rządowy spisek dotyczący obecności obcych cywilizacji. Jednocześnie oboje muszą uciekać przed tajemniczym agentem (Colin Firth
).