"Dzieci też mają supermoce" - czerwcowa akcja w kinach Helios!

"Ależ on był super! Też bym tak chciał" – to częsty komentarz najmłodszych widzów tuż po wyjściu z kinowej sali. Filmowi Superbohaterowie wprowadzają dzieci w magiczny świat, przenosząc je w krainę marzeń. Czarują, ratują, udzielają pomocy i wychodzą zwycięsko z każdej opresji. Ale supermoce kryją się również w każdym z nas! Dorośli gaszą pożary, leczą, ale też obdarzają supermiłością swoje dzieci. Maluchy natomiast mogą wykorzystywać swoje supermoce w codziennych słowach, pielęgnowaniu przyjaźni i chęci niesienia pomocy kolegom..."Dzieci też mają supermoce" – akcja stworzona przez sieć kin Helios i objęta honorowym patronatem Unicefu – ma za zadanie przypomnieć najmłodszym, że superbohaterów spotykamy nie tylko na wielkim ekranie, ale też na co dzień, tuż obok, zaś wspomniane moce odnajdziemy w każdym z nas!Sztuka pomagania wyrażona przez rysunki brzmi pozytywnie już na starcie. Czerwcowa wizyta w kinie może się wiązać nie tylko z hitami filmowymi, ale też z chęcią niesienia pomocy i świadomością, że warto być superbohaterem na co dzień! Najmłodsi widzowie podczas rodzinnych wycieczek do kin Helios będą otrzymywać zestawy kredek w kolorach: niebieskim, żółtym, białym oraz czerwonym, a także naklejki przypominające o akcji "Dzieci też mają supermoce". Narodowe barwy Ukrainy i Polski posłużą do wyczarowania dzieł sztuki bazujących na wyobraźni maluchów. Wybrane prace wyłonione w konkursie plastycznym "Sztuka pomagania" znajdą się na opakowaniach heliosowego popcornu z początkiem nowego roku szkolnego, a ich widok z pewnością ucieszy każdego kinomana – bez względu na wiek czy narodowość. Małe dzieła sztuki stanowić będą symbol dziecięcej przyjaźni, która nie zna granic. Konkurs startuje 2 czerwca, zwycięzcy zostaną wyłonieni w pierwszych dniach lipca.Nagrody dla zwycięzców konkursu także wpisują się w słowo SUPER! To aż 30 pakietów na rodzinną wizytę w Parku Rozrywki Energylandia i ogrom filmowych gadżetów. Kulisy konkursu "Sztuka pomagania" czekają na stronie www.helios.pl/sztukapomagania . Tak niewiele potrzeba, by wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych superbohaterów!