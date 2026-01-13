"Dziewczyna z igłą" i "Jedna bitwa po drugiej" ze Złotymi Taśmami SFP

Koło Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich (polska sekcja FIPRESCI) przyznało nagrody dla filmów wprowadzonych na ekrany polskich kin w 2025 roku. Nagrodzone "Złotymi Taśmami" filmy to: "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna oraz "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Po raz pierwszy w tym roku została przyznana Nagroda Specjalna Koła Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Otrzymał ją aktor Tomasz Schuchardt. W kategorii filmu polskiego:
Złota Taśma
"Dziewczyna z igłą
" w reżyserii Magnusa von Horna
Wyróżnienia
"Dom dobry
" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego
"Franz Kafka
" w reżyserii Agnieszki Holland
"Dziewczyna z igłą"W kategorii filmu zagranicznego:
Złota Taśma
"Jedna bitwa po drugiej
" w reżyserii Paula Thomasa Andersona
Wyróżnienia
"The Brutalist
" w reżyserii Brady’ego Corbeta
"Flow
" w reżyserii Gintsa Zilbalodisa
"Jedna bitwa po drugiej"
Nagroda Specjalna Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich za rok 2025 dla Tomasza Schuchardta
; za wybitny wkład artystyczny w filmy "Dom dobry
", "Ministranci
", "Utrata równowagi
", "Brat
", "To się nie dzieje
", a także za role serialowe w "Breslau
" i "Heweliuszu
". Rok 2025 w polskim kinie miał dla nas twarz Tomasza Schuchardta
, aktora wszechstronnego i nieustraszonego, który pomaga nam w rozumieniu trudnej codzienności.
"Złote Taśmy" to nagroda, którą krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI, przyznają nieprzerwanie od 1985 roku. Na czele Zarządu Koła Piśmiennictwa stoi obecnie Barbara Hollender.
Historia nagród przyznawanych przez polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Początkowo nosiły one nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były w kategoriach najlepszego filmu polskiego, polskiego - krótkometrażowego i zagranicznego. Nagroda krytyków, zrzeszonych ówcześnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w krótkim czasie zyskała duży prestiż, a to ze względu na niezależność od politycznej koniunktury.
Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisko krytyków zostało podzielone. Utworzono Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, które przejęło prawo do przyznawania Syrenki Warszawskiej. Część krytyków przystąpiła do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ustanawiając w 1985 r., jako Samodzielne Koło Piśmiennictwa (dzisiaj Koło Piśmiennictwa), swoją coroczną nagrodę za najlepszy obraz Polskich ekranów, w kategoriach filmu polskiego i zagranicznego. Uroczyste wręczenie "Złotych Taśm" SFP zaplanowane jest na 9 lutego 2026 roku.