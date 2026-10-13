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"Dziewczyny" wracają z nowymi odcinkami i wszystkimi gwiazdami

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Dziewczyny%22+wracaj%C4%85+z+nowymi+odcinkami+i+wszystkimi+gwiazdami-169083
&quot;Dziewczyny&quot; wracają z nowymi odcinkami i wszystkimi gwiazdami
Nagrodzony Emmy® serial komediowy HBO Original "Dziewczyny", stworzony przez Lenę Dunham, która gra w nim również główną rolę, powróci z pięcioma nowymi odcinkami. Funkcję producenta wykonawczego ponownie będzie pełnił Judd Apatow. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w 2027 roku, równo 10 lat po finale szóstego sezonu.

Do swoich ról powrócą Lena Dunham jako Hannah, Allison Williams jako Marnie, Jemima Kirke jako Jessa, Zosia Mamet jako Shoshanna oraz Andrew Rannells jako Elijah.

Zawsze mówiliśmy, że wrócimy do "Dziewczyn" tylko wtedy, gdy pojawi się historia, którą naprawdę będziemy chcieli opowiedzieć. Tęskniłam za tymi bohaterami, ale przez długi czas nie potrafiłam wyobrazić ich sobie we współczesnym świecie. Aż w okolicach moich czterdziestych urodzin nagle zaczęli do mnie przemawiać pod prysznicem. A jak być może pamiętacie, kiedy ta piątka zaczyna mówić, naprawdę trudno ją uciszyć… Rzadko dostaje się szansę, by wrócić do czegoś, co odmieniło nasze życie, mając jednocześnie dar spojrzenia z perspektywy czasu oraz zupełnie nowe pokłady wdzięczności i zrozumienia. Kocham te dziewczyny (i chłopaka), naszych przyjaciół z HBO i wszystkich, którzy wciąż odkrywają ten serial i na nowo przypominają nam, dlaczego to robimy. Dla radości płynącej z bycia razem… i możliwości noszenia żółtej siateczki… Lena Dunham, twórczyni, aktorka, scenarzystka i reżyserka.

Lena Dunham w "Dziewczynach"
Ogromnie się cieszymy, że Lena tym razem przyjrzy się nie burzliwym latom dwudziestym, lecz temu, co przynosi wejście w czterdziestkę. Powiedzieć, że świat zmienił się od czasu, gdy po raz ostatni widzieliśmy Hannah, Marnie, Shoshannę, Jessę i Elijaha, to zdecydowanie za mało. Wiemy jednak, że zarówno wierni, jak i nowi fani z radością zobaczą, jak zmienili się bohaterowie, a jednocześnie z ulgą przekonają się, że wciąż są tymi samymi "Dziewczynami", które poznaliśmy przed laty – Amy Gravitt, Executive Vice President, Head of HBO & HBO Max Comedy Programming.

W ciągu sześciu sezonów serial "Dziewczyny" otrzymał 19 nominacji do nagród Emmy® i zdobył dwie statuetki, w tym za najlepszy casting w serialu komediowym.

Lena Dunham jest twórczynią, scenarzystką i reżyserką serialu "Dziewczyny". Przy nowych odcinkach pełni również funkcję producentki wykonawczej wraz z Juddem Apatowem z Apatow Productions oraz Ilene S. Landress i Michaelem P. Cohenem z Good Thing Going. Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet i Andrew Rannells pełnią funkcję współproducentów wykonawczych.

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