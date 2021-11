"Dziewczyny z Dubaju" z rekordem otwarcia. Ponad 270 tys. widzów w pierwszy weekend

"Dziewczyny z Dubaju" hitem polskich kin2>



Poznaliśmy rezultat kinowego otwarcia " Dziewczyn z Dubaju ". Na film Marii Sadowskiej wybrało się 278 893 widzów widzów.Od początku pandemii żaden polski film nie zyskał równie spektakularnego wyniku. Najlepsze otwarcia miały do tej pory " Pitbull " i " Pętla Patryka Vegi , które przyciągnęły w premierowy weekend odpowiednio 227 709 oraz 178 360 widzów.Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę… Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej".W rolach głównych Paulina Gałązka Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu: