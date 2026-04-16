"Dzika noc 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji. Kto ją gra?

Uczestnicy Comic Conu musieli być w tym roku grzeczni, bo już dostali prezent od Mikołaja. Podczas odbywającej się w Las Vegas imprezy studio Universal zaprezentowało im pierwszy zwiastun "Dzikiej nocy 2".
Zwiastun "Dzikiej nocy 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji
Studio Universal zaprezentowało zwiastun "Dzikiej nocy 2
" w środę podczas odbywającego się w Las Vegas CinemaConu. W materiale grany przez Davida Harboura
bezrobotny Mikołaj błąka się po centrum handlowym w okresie świątecznym. Przygląda się stoisku Mikołaja i dzieciom piszącym listy. W chwili refleksji dochodzi do wniosku, że może zabił za dużo osób. Gdy okazuje się, że grany przez Jareda Harrisa
złoczyńca zlecił elfom zabójstwo bohatera, wzywa on posiłki. Wówczas pojawia się Kristen Bell
jako nowoczesna Pani Mikołajowa. Ma na sobie stylowy czerwony garnitur z białym wykończeniem i daje popis swoich umiejętności strzeleckich.
Film trafi na ekrany 4 grudnia tego roku. Stanowisko reżysera zajął Tommy Wirkola
, który pracował na podstawie scenariusza Pata Caseya
i Josha Millera
. Wśród producentów znalazł się m.in. David Leitch
. Poza Harbourem
, Bell
i Harrisem
w filmie zobaczymy też m.in. Danielę Melchior
, Joego Pantoliano
, Andrew Bachelora
i wrestlera MJF-a
.
Skąd znamy Kristen Bell?
Kristen Bell to amerykańska aktorka najlepiej znana z ról w serialach "Weronika Mars
" i "Dobre miejsce
". W jej filmografii znajdziemy liczne komedie, m.in. "Chłopaki też płaczą
", "Raj dla par
", "To znowu ty
", "Pewnego razu w Rzymie
", "Bez miłości ani słowa
", "Szefowa
", "Złe mamuśki
" i "Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta
" czy "Jaki ojciec, taka córka
". Mogliśmy zobaczyć ją też m.in. w "Krzyku 3
" i "Burlesce
", użyczała też głosu Annie – bohaterce animacji "Kraina lodu
". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w serialach "Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie
" i "Nikt tego nie chce
".
Czarna komedia "Dzika noc
" trafiła na ekrany w grudniu 2022 roku. Przypominamy zwiastun: