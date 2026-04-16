"Dzika noc 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji. Kto ją gra?

Inne / Filmy

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dzika+noc+2%22%3A+Kristen+Bell+wkracza+do+akcji+jako+Pani+Miko%C5%82ajowa-166139
Uczestnicy Comic Conu musieli być w tym roku grzeczni, bo już dostali prezent od Mikołaja. Podczas odbywającej się w Las Vegas imprezy studio Universal zaprezentowało im pierwszy zwiastun "Dzikiej nocy 2".

Studio Universal zaprezentowało zwiastun "Dzikiej nocy 2" w środę podczas odbywającego się w Las Vegas CinemaConu. W materiale grany przez Davida Harboura bezrobotny Mikołaj błąka się po centrum handlowym w okresie świątecznym. Przygląda się stoisku Mikołaja i dzieciom piszącym listy. W chwili refleksji dochodzi do wniosku, że może zabił za dużo osób. Gdy okazuje się, że grany przez Jareda Harrisa złoczyńca zlecił elfom zabójstwo bohatera, wzywa on posiłki. Wówczas pojawia się Kristen Bell jako nowoczesna Pani Mikołajowa. Ma na sobie stylowy czerwony garnitur z białym wykończeniem i daje popis swoich umiejętności strzeleckich.

GettyImages-2264271260.jpg Getty Images © Amy Sussman

Film trafi na ekrany 4 grudnia tego roku. Stanowisko reżysera zajął Tommy Wirkola, który pracował na podstawie scenariusza Pata Caseya i Josha Millera. Wśród producentów znalazł się m.in. David Leitch. Poza Harbourem, Bell i Harrisem w filmie zobaczymy też m.in. Danielę Melchior, Joego Pantoliano, Andrew Bachelora i wrestlera MJF-a.

Kristen Bell to amerykańska aktorka najlepiej znana z ról w serialach "Weronika Mars" i "Dobre miejsce". W jej filmografii znajdziemy liczne komedie, m.in. "Chłopaki też płaczą", "Raj dla par", "To znowu ty", "Pewnego razu w Rzymie", "Bez miłości ani słowa", "Szefowa", "Złe mamuśki" i "Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta" czy "Jaki ojciec, taka córka". Mogliśmy zobaczyć ją też m.in. w "Krzyku 3" i "Burlesce", użyczała też głosu Annie – bohaterce animacji "Kraina lodu". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w serialach "Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" i "Nikt tego nie chce".

Zobacz zwiastun filmu "Dzika noc"


Czarna komedia "Dzika noc" trafiła na ekrany w grudniu 2022 roku. Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Violent Night 2

Violent Night 2  (2026)

 Violent Night 2

Dzika noc  (2022)

 Dzika noc

Najnowsze Newsy

Filmy

Dzięki AI filmy będą dużo tańsze? Twórca "Road House" potwierdza

3 komentarze
Seriale

"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu

1 komentarz
Filmy

Nicholas Hoult i Anna Sawai jako Robin Hoodowie z YouTube'a

1 komentarz
Filmy

Johnson kontra Hathaway. Zapowiedź ekranizacji bestsellera

Filmy

Demi Moore i Charlize Theron w gastronomicznym "Wilku z Wall Street"

1 komentarz
Filmy

"Minionki i straszydła" zapowiadają chaos w Hollywood

Nadia Farès walczy o życie. Francusko-marokańska aktorka zasłabła na basenie