"Dzika noc 2" – zwiastun filmu. Pan i... Pani Mikołajowa?

Kto nie tęskni za świętym Mikołajem, ten może zatęsknił za Davidem Harbourem w jego świątecznym kostiumie? Prace nad kontynuacją hitowej "Dzikiej nocy" zakończyły się już jakiś czas temu, ale efekty możecie podejrzeć jeszcze przed nadejściem świąt. Już dziś studio Universal postanowiło bowiem podzielić się pierwszym zwiastunem nadchodzącej produkcji.
"Dzika noc 2" – zwiastun filmu
"Dzika noc 2" – co wiemy?
W zwiastunie grany przez Davida Harboura
bezrobotny Mikołaj błąka się po centrum handlowym w okresie świątecznym. Przygląda się stoisku Mikołaja i dzieciom piszącym listy. W chwili refleksji dochodzi do wniosku, że być może zabił za dużo osób. Gdy okazuje się, że grany przez Jareda Harrisa
złoczyńca zlecił elfom zabójstwo bohatera, wzywa on posiłki. Wówczas pojawia się Kristen Bell
jako nowoczesna Pani Mikołajowa. Ma na sobie stylowy czerwony garnitur z białym wykończeniem i daje popis swoich umiejętności strzeleckich.
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Film trafi na ekrany 4 grudnia tego roku. Stanowisko reżysera zajął Tommy Wirkola
, który pracował na podstawie scenariusza Pata Caseya
i Josha Millera
. Wśród producentów znalazł się m.in. David Leitch
. Poza Harbourem
, Bell
i Harrisem
w filmie zobaczymy też m.in. Danielę Melchior
, Joego Pantoliano
, Andrew Bachelora
i wrestlera MJF-a
.
"Dzika noc" – o czym była?
Pierwsza "Dzika noc"
trafiła do kin na przełomie listopada i grudnia 2022 roku. Akcja filmu rozgrywa się w Wigilię, kiedy to Święty Mikołaj przemierza świat roznosząc prezenty. Pech chciał, że kiedy trafia do rezydencji bogaczy, okazuje się, że ta została zaatakowana przez bandę najemników. Święty Mikołaj nie może zignorować prośby małej dziewczynki i staje do walki, by uratować święta.
Kosztująca 20 milionów dolarów "Dzika noc"
zarobiła w Ameryce prawie 50 milionów dolarów. Kolejne 26 milionów pochodzi z rynków zewnętrznych.