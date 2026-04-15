"Dziki": Epicka opowieść o wolności, naturze i narodzinach legendy. Premiera dziś w CANALVOD

źródło: materialy promocyjne
autor: Anna Włoch
Film "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego to widowiskowa, pełna rozmachu produkcja osadzona w XVII-wiecznych Karpatach, gdzie historia przenika się z mitem, a człowiek zderza się z pierwotną siłą natury.   

Agata Buzek jako Vesna w filmie "Dziki". Fot. Anna Włoch 

W centrum opowieści znajduje się półdziki, niemy wojownik wychowany z dala od cywilizacji. Jego los splata się z bezwzględnym inkwizytorem, co uruchamia lawinę wydarzeń, prowadzących do walki o przetrwanie, wolność i rodzącą się tożsamość. Na tle surowych, majestatycznych gór rozgrywa się opowieść o świecie, w którym emocje są instynktowne, a porządek dopiero się kształtuje. 

Film "Dziki" można odczytywać jako prequel legendy o Janosiku – historię momentu, w którym rodzi się mit. To opowieść o rzeczywistości na granicy cywilizacji i dzikości, gdzie prawo jeszcze nie istnieje, a siła natury wyznacza granice ludzkiego losu. 

Tomasz Włosok jako tytułowy "Dziki". Fot. Anna Włoch 
Sebastian Fabijański jako Inkwizytor "Łowca z Carcassone" w filmie "Dziki". Fot. Anna Włoch 

Produkcja została zrealizowana z wykorzystaniem kamery ARRI ALEXA 65, co pozwoliło uchwycić zarówno monumentalne krajobrazy Karpat, jak i subtelne emocje bohaterów. Zdjęcia powstawały w wymagających, wysokogórskich warunkach, co przekłada się na autentyczność i wizualną intensywność filmu. 

W rolach głównych występują Tomasz Włosok oraz Sebastian Fabijański. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawulski, który wspólnie z Rafałem Lipskim napisał również scenariusz. 

Film "Dziki" możecie obejrzeć już dziś w CANALVOD. 

CANALVOD - to wypożyczalnia filmów w CANAL+
