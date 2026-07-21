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"Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Dziki%2C+dziki+wsch%C3%B3d%22+%28re%C5%BC.+Jan+Holoubek%29+na+Mi%C4%99dzynarodowym+Festiwalu+Filmowym+w+Toronto-167670
&quot;Dziki, dziki wschód&quot; Jana Holoubka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto
źródło: Materiał nadesłany
"Dziki, dziki wschód", nowy film w reżyserii Jana Holoubka ("Sprawa Tomka Komendy", "Wielka woda", "Heweliusz"), znalazł się w programie prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (Toronto International Film Festival, TIFF). Światowa premiera produkcji odbędzie się w ramach konkursu Platform. W obsadzie są m.in. Itay Tiran, Robert Więckiewicz i Joanna Kulig.
   

O czym opowie "Dziki, dziki wschód"?




"Dziki, dziki wschód" to mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej – opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.
    
Akcja "Dzikiego, dzikiego wschodu" rozgrywa się zimą 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać.
          
W filmie grają m.in. Itay Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulig, Piotr Trojan, Janusz Chabior, Jan Bülow, Jacek Beler, Oleksandr Yatsentyuk, Jacek Koman i Magdalena Różczka.

Niedługo po światowej premierze film zobaczą pierwsi widzowie w Polsce. "Dziki, dziki wschód" znalazł się również w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie będzie walczył o Złote Lwy.

51. Edycja Toronto International Film Festival startuje 10 września. Sekcja Platform to konkursowy program festiwalu poświęcony twórcom o wyrazistej autorskiej wizji i oryginalnym języku filmowym. Prezentowane w niej tytuły rywalizują o Platform Award, przyznawaną przez międzynarodowe jury.

"Dziki, dziki wschód" wejdzie do kin jesienią 2026 r.

"Heweliusz" – zwiastun


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