"Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka filmem otwarcia 51. FPFF w Gdyni

51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zbliża się wielkimi krokami. Właśnie poznaliśmy film otwarcia.
"Dziki, dziki wschód" filmem otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Jak dowiadujemy się z mediów społecznościowych imprezy, filmem otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie "Dziki, dziki wschód
" – trwająca 105 minut produkcja w reżyserii Jana Holoubka
(na zdjęciu niżej) z Itayem Tiranem
, Robertem Więckiewiczem
i Piotrem Trojanem
w rolach głównych. Pokaz odbędzie się 21 września o godz. 19:00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Po seansie zaplanowane jest spotkanie z twórcami. To świetna wiadomość, że "Dziki, dziki wschód" będzie filmem otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To szczególny moment dla każdego festiwalu, a dla nas nobilitacja. "Dziki, dziki wschód" jest efektem ogromnego wysiłku najpierw zespołu producenckiego, a następnie całej ekipy. To, że został wybrany filmem otwarcia, symbolicznie koronuje nasze wspólne, wieloletnie wysiłki
– skomentował reżyser.
W udostępnionym przez festiwal opisie filmu czytamy: Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.
Zobacz zwiastun "Heweliusza"
Aktualnie filmografię Jana Holoubka
zamyka zrealizowany dla Netfliksa pięcioodcinkowy serial "Heweliusz
" – opowiadający prawdziwą historię zatonięcia tytułowego promu. W obsadzie znaleźli się m.in. Konrad Eleryk
, Michał Żurawski
, Jacek Koman
, Borys Szyc
i Magdalena Różczka
. Przypominamy zwiastun: