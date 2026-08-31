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"Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka filmem otwarcia 51. FPFF w Gdyni

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&quot;Dziki, dziki wschód&quot; Jana Holoubka filmem otwarcia 51. FPFF w Gdyni
źródło: materialy promocyjne
51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zbliża się wielkimi krokami. Właśnie poznaliśmy film otwarcia.

"Dziki, dziki wschód" filmem otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych


Jak dowiadujemy się z mediów społecznościowych imprezy, filmem otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie "Dziki, dziki wschód" – trwająca 105 minut produkcja w reżyserii Jana Holoubka (na zdjęciu niżej) z Itayem Tiranem, Robertem Więckiewiczem i Piotrem Trojanem w rolach głównych. Pokaz odbędzie się 21 września o godz. 19:00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Po seansie zaplanowane jest spotkanie z twórcami.


To świetna wiadomość, że "Dziki, dziki wschód" będzie filmem otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To szczególny moment dla każdego festiwalu, a dla nas nobilitacja. "Dziki, dziki wschód" jest efektem ogromnego wysiłku najpierw zespołu producenckiego, a następnie całej ekipy. To, że został wybrany filmem otwarcia, symbolicznie koronuje nasze wspólne, wieloletnie wysiłki – skomentował reżyser. 

W udostępnionym przez festiwal opisie filmu czytamy: 

Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.

Zobacz zwiastun "Heweliusza"


Aktualnie filmografię Jana Holoubka zamyka zrealizowany dla Netfliksa pięcioodcinkowy serial "Heweliusz" – opowiadający prawdziwą historię zatonięcia tytułowego promu. W obsadzie znaleźli się m.in. Konrad Eleryk, Michał Żurawski, Jacek Koman, Borys Szyc i Magdalena Różczka. Przypominamy zwiastun: 


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