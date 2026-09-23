"Dziki Koń Dziewięć": nowy zwiastun kryminalnej opowieści Martina McDonagha

Już po Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji wytwórnia Searchlight Pictures dzieli się nowym zwiastunem filmu "Dziki Koń Dziewięć". Nadchodząca produkcja twórcy "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" cofa się do lat 70., by wykorzystując szpiegowską historię opowiedzieć o tematach od zawsze interesujących reżysera. Jakich? Dowiecie się tego z poniższego zwiastuna.
"Dziki Koń Dziewięć": zwiastun
"Dziki Koń Dziewięć": o filmie
"Dziki Koń Dziewięć
" rozgrywa się krótko przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku. Agenci CIA, Chris (John Malkovich
) i Lee (Sam Rockwell
) zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez swojego przełożonego, MJ (Steve Buscemi
). W otoczeniu charakterystycznych posągów wyspy, mierząc się zarówno z mroczną przeszłością, jak i bieżącymi spiskami, wieloletni partnerzy stają przed rosnącymi napięciami. Sytuację dodatkowo komplikuje nowa relacja Chrisa z dwiema zbuntowanymi studentkami (Mariana di Girolamo
i Ailín Salas
), która może sprawić, że ich podróż do tego odległego raju wymknie się spod kontroli.
"Dziki Koń Dziewięć" – recenzja filmu
Nasza recenzentka Małgorzata Steciak zobaczyła już w film na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
. W swojej entuzjastycznej RECENZJI
pisze: Punkt wyjścia debiutującego na festiwalu w Wenecji "Dzikiego Konia Dziewięć" wydaje się zgrany do bólu. Historia faceta, który przez całe życie robił okropne rzeczy, ale na starość zaczyna kwestionować swoje wybory, to jeden z najpopularniejszych tropów kinowych. Tylko rok temu w weneckim konkursie mieliśmy utrzymanego w podobnej konwencji "Jaya Kelly'ego" Noah Baumbacha czy "La Grazię" Paolo Sorrentino. Na szczęście McDonagh, twórca "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj", wie, jak zamienić kliszę w szlachetne, filmowe tworzywo. "Dziki Koń Dziewięć" to kolejna w dorobku reżysera czarna komedia na silniku westernu. Zamiast amerykańskiej prerii mamy plenery Rapa Nui, jak mówią na Wyspę Wielkanocną jej rdzenni mieszkańcy. Podział na protagonistę i antagonistę okazuje się bardziej zniuansowany; fabularnym paliwem filmu jest pęczniejąca w znaczenia relacja między Chrisem a Lee. Mężczyźni znają się i pracują ze sobą od lat, ale wspólna wyprawa obnaża rysy i pęknięcia w ich przyjaźni.
Pełną RECENZJĘ
filmu "Dziki Koń Dziewięć" możecie przeczytać KLIKAJĄC TUTAJ
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