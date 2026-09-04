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"Dziki Koń Dziewięć" z 13-minutową owacją w Wenecji. John Malkovich faworytem do Oscara?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dziki+Ko%C5%84+Dziewi%C4%99%C4%87%22+Martina+McDonagha+dosta%C5%82+13+minut+owacji+w+Wenecji.+John+Malkovich+idzie+po+Oscara-168404
&quot;Dziki Koń Dziewięć&quot; z 13-minutową owacją w Wenecji. John Malkovich faworytem do Oscara?
źródło: Getty Images
autor: Stefania D'Alessandro
"Dziki Koń Dziewięć", nowy film Martina McDonagha, zadebiutował na festiwalu w Wenecji i otrzymał aż 13 minut owacji. Reakcja publiczności była tak entuzjastyczna, że produkcja od razu zaczęła być wymieniana w kontekście przyszłorocznych Oscarów.

Entuzjastyczne przyjęcie filmu



W filmie zagrali m.in. John Malkovich, Sam Rockwell i Parker Posey. Ten pierwszy wzruszył się podczas braw, a i sam McDonagh nie krył swoich emocji. Jak relacjonuje "Variety", publiczność dwukrotnie spontanicznie zaczynała bić brawo jeszcze podczas seansu. Pierwszy raz po tyradzie bohatera granego przez Malkovicha na temat sera, a drugi, gdy jego postać wyraziła wielką chęć odwiedzenia Wenecji. Gdy owacja po zakończeniu filmu trwała, McDonagh i Rockwell zeszli do publiczności, gdzie ściskali dłonie widzów i rozdawali autografy.

Po premierze szczególną uwagę zwraca się na Johna Malkovicha, który już teraz wzbudza zainteresowanie w kontekście nagród. Aktor ma na koncie dwie nominacje do Oscara, ale nigdy nie zdobył statuetki. Sam aktor pozostaje jednak ostrożny. Zapytany wcześniej o oscarowe spekulacje, stwierdził, że najważniejsze jest dla niego to, że film przyciąga uwagę.



O czym opowiada "Dziki Koń Dziewięć"?



Na krótko przed zamachem stanu w Chile w 1973 roku agenci CIA Chris i Lee zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez swoją szefową, MJ. W cieniu słynnych posągów wyspy wieloletni partnerzy muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością i spiskami, które zaczynają wychodzić na jaw. Tymczasem nowa więź Chrisa z dwojgiem zbuntowanych studentów grozi tym, że pobyt wszystkich w tym odległym raju wymknie się spod kontroli.

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