"Dziki Koń Dziewięć" z 13-minutową owacją w Wenecji. John Malkovich faworytem do Oscara?

"Dziki Koń Dziewięć", nowy film Martina McDonagha, zadebiutował na festiwalu w Wenecji i otrzymał aż 13 minut owacji. Reakcja publiczności była tak entuzjastyczna, że produkcja od razu zaczęła być wymieniana w kontekście przyszłorocznych Oscarów.
Entuzjastyczne przyjęcie filmu
W filmie zagrali m.in. John Malkovich
, Sam Rockwell
i Parker Posey
. Ten pierwszy wzruszył się podczas braw, a i sam McDonagh
nie krył swoich emocji. Jak relacjonuje "Variety", publiczność dwukrotnie spontanicznie zaczynała bić brawo jeszcze podczas seansu. Pierwszy raz po tyradzie bohatera granego przez Malkovicha
na temat sera, a drugi, gdy jego postać wyraziła wielką chęć odwiedzenia Wenecji. Gdy owacja po zakończeniu filmu trwała, McDonagh
i Rockwell
zeszli do publiczności, gdzie ściskali dłonie widzów i rozdawali autografy. Po premierze szczególną uwagę zwraca się na Johna Malkovicha, który już teraz wzbudza zainteresowanie w kontekście nagród
. Aktor ma na koncie dwie nominacje do Oscara
, ale nigdy nie zdobył statuetki. Sam aktor pozostaje jednak ostrożny. Zapytany wcześniej o oscarowe spekulacje, stwierdził, że najważniejsze jest dla niego to, że film przyciąga uwagę.
O czym opowiada "Dziki Koń Dziewięć"?
Na krótko przed zamachem stanu w Chile w 1973 roku agenci CIA Chris i Lee zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez swoją szefową, MJ. W cieniu słynnych posągów wyspy wieloletni partnerzy muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością i spiskami, które zaczynają wychodzić na jaw. Tymczasem nowa więź Chrisa z dwojgiem zbuntowanych studentów grozi tym, że pobyt wszystkich w tym odległym raju wymknie się spod kontroli.