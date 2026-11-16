W kinach możecie zobaczyć mroczną tragikomedię "Dziki Koń Dziewięć" w reżyserii Martina McDonagha ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", "Duchy Inisherin"). Nasza redakcja postanowiła wyróżnić film znakiem jakości "Filmweb Poleca!".
Akcja "Dzikiego Konia Dziewięć
" rozgrywa się na krótko przed zamachem stanu w Chile w 1973 roku. Agenci CIA Chris i Lee zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez swoją szefową, MJ. W cieniu słynnych posągów wyspy wieloletni partnerzy muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością i spiskami, które zaczynają wychodzić na jaw. Tymczasem nowa więź Chrisa z dwojgiem zbuntowanych studentów grozi tym, że pobyt wszystkich w tym odległym raju wymknie się spod kontroli.
Jak pisaliśmy w naszej rezenzji: Scenariusz jest, jak zwykle u McDonagha, napisany z iście aptekarską precyzją. Wszystko działa perfekcyjnie, dialogi skrzą się dowcipem, bohaterowie są zniuansowani i wymykają się stereotypom. Punkty zwrotne odpalają fabularne przewrotki i zagęszczają intrygę dokładnie w tych miejscach, w których powinny. Malkovich w roli starzejącego się agenta jest sercem tego filmu, aktor nie miał tak dobrej roli od lat. Jego ekranowa chemia z Rockwellem rozsadza ekran, a McDonagh pisze im teksty, które wynoszą potyczki słowne bohaterów do rangi tzw. "instant classic" (wykład o "gejowskich krajach" zachodniej demokracji i serach to najlepsze, co usłyszycie w kinie w tym roku). Na drugim planie dzielnie sekundują im Steve Buscemi w roli zmęczonego przełożonego, Parker Posey jako znudzona żona Lee i Tom Waits w rozczulającym epizodzie. Twórca "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" zgrabnie równoważy tu zgrywę ze współczuciem. Kreśląc portret agentów maskujących wypalenie żartami, przypomina, że w końcu każdy cynik był kiedyś rozczarowanym romantykiem. Prowadzi aktorów twardą reżyserską ręką, dzięki czemu nawet suchary o Yoko Ono i koń, który pełni tu funkcję akuszera wyrzutów sumienia, nie są wyłącznie scenariuszowym wytrychem. McDonagh jest swoją drogą rzadkim przykładem twórcy, który pod tym względem potrafi jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Robi film o dwóch zgorzkniałych facetach żartujących z kultury woke, ale konstruuje gagi w taki sposób, żeby rozbroić całą masę toksycznych zagrywek swoich bohaterów, bez popadania w prosty dydaktyzm. Pod płaszczykiem ironii reżyser przemyca też gorzką refleksję na temat zachodniej kultury i jej destrukcyjnego wpływu na młode demokracje.
Całą recenzję przeczytacie TUTAJ
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" to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.