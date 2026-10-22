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"Dziki dziki wschód": zwiastun mrocznego thrillera wojennego Jana Holoubka

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Dziki+dziki+wsch%C3%B3d%22%3A+zwiastun+mrocznego+thrillera+wojennego+Jana+Holoubka-169247
&quot;Dziki dziki wschód&quot;: zwiastun mrocznego thrillera wojennego Jana Holoubka
8 stycznia 2027 roku na ekranach kin zadebiutuje "Dziki dziki wschód" w reżyserii Jana Holoubka. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam pełny zwiastun filmu. 

"Dziki dziki wschód": zwiastun




"Dziki dziki wschód": o filmie



Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. 



"Dziki Dziki Wschód" to mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej - opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.

W obsadzie filmu znalazła się plejada znakomitych aktorów, a wśród nich: Itay Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulig, Piotr Trojan, Janusz Chabior, Jan Bülow, Jacek Beler, Oleksandr Yatsentyuk, Jacek Koman oraz Magdalena Różczka.

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