"Dziki dziki wschód": zwiastun mrocznego thrillera wojennego Jana Holoubka

8 stycznia 2027 roku na ekranach kin zadebiutuje "Dziki dziki wschód" w reżyserii Jana Holoubka. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam pełny zwiastun filmu.
"Dziki dziki wschód": zwiastun
"Dziki dziki wschód": o filmie
Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać.
"Dziki Dziki Wschód
" to mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej - opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.
W obsadzie filmu znalazła się plejada znakomitych aktorów, a wśród nich: Itay Tiran
, Robert Więckiewicz
, Joanna Kulig
, Piotr Trojan
, Janusz Chabior
, Jan Bülow
, Jacek Beler
, Oleksandr Yatsentyuk
, Jacek Koman
oraz Magdalena Różczka
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