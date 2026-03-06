"Dziki robot" powróci! DreamWorks zaczyna prace nad sequelem

Mamy dobrą wiadomość dla fanów "Dzikiego robota": DreamWorks Animation pracuje nad sequelem. Co wiemy o przygodach, jakie tym razem przeżyje Roz? TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Dziki robot" powraca! Co wiemy o kontynuacji?
Informacja o planowanej kontynuacji "Dzikiego robota
" została podana przez magazyn The Wrap. Film będzie adaptacją drugiej części cyklu książek Petera Browna
. "Dziki robot ucieka" ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Entliczek. W oficjalnym opisie czytamy: Na odległej, bezludnej wyspie życie robotki Roz układało się wspaniale. Do czasu… Teraz jest uwięziona w gospodarstwie należącym do rodziny Shareefów. W nowym miejscu na robotkę czekają nowe niebezpieczeństwa. Przyjdzie jej się zmierzyć z trąbą powietrzną i napaściami wilków. Roz zrobi wszystko, by uciec z gospodarstwa, powrócić do dawnego życia na wyspie i – co najważniejsze – odnaleźć swego syna Jasnodzióbka. Aby tego dokonać, wyruszy w podróż ku wolności, najpierw przez las, a potem przez tętniące życiem wielkie miasto, gdzie czeka ją spotkanie z najgroźniejszymi stworzeniami: ludźmi. Tutaj tajemnicza przeszłość Roz stanie się nagle jej przyszłością, robotka stanie bowiem twarzą w twarz z tą, która zna wszystkie odpowiedzi…
Getty Images © Lia Toby
Chris Sanders w towarzystwie Pedro Pascala i Lupity Nyong'o
Na reżyserskich krzesłach zasiądą tym razem Troy Quane
, współtwórca nominowanej do Oscara "Nimony
", oraz Heidi Jo Gilbert
, która pracowała przy oryginalnym filmie. Sanders
, który wyreżyserował pierwszą część, napisze scenariusz. Powróci też producent Jeff Hermann
.
Data premiery nie została jeszcze ustalona.
Zobacz zwiastun "Dzikiego robota"
"Dziki robot
" trafił na ekrany we wrześniu 2024 roku. Film Chrisa Sandersa
rozbił bank na gali rozdania nagród Annie (wygrał w 9 z 10 kategorii, w których był nominowany), był też typowany na faworyta w wyścigu po Oscara (przegrał jednak z "Flow
"). Przypominamy zwiastun: