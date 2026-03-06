Newsy Filmy "Dziki robot" powróci! DreamWorks zaczyna prace nad sequelem
The Wrap / autor: /
źródło: materialy promocyjne
Mamy dobrą wiadomość dla fanów "Dzikiego robota": DreamWorks Animation pracuje nad sequelem. Co wiemy o przygodach, jakie tym razem przeżyje Roz?

"Dziki robot" powraca! Co wiemy o kontynuacji?


Informacja o planowanej kontynuacji "Dzikiego robota" została podana przez magazyn The Wrap. Film będzie adaptacją drugiej części cyklu książek Petera Browna. "Dziki robot ucieka" ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Entliczek. W oficjalnym opisie czytamy:

Na odległej, bezludnej wyspie życie robotki Roz układało się wspaniale. Do czasu… Teraz jest uwięziona w gospodarstwie należącym do rodziny Shareefów. W nowym miejscu na robotkę czekają nowe niebezpieczeństwa. Przyjdzie jej się zmierzyć z trąbą powietrzną i napaściami wilków. Roz zrobi wszystko, by uciec z gospodarstwa, powrócić do dawnego życia na wyspie i – co najważniejsze – odnaleźć swego syna Jasnodzióbka. Aby tego dokonać, wyruszy w podróż ku wolności, najpierw przez las, a potem przez tętniące życiem wielkie miasto, gdzie czeka ją spotkanie z najgroźniejszymi stworzeniami: ludźmi. Tutaj tajemnicza przeszłość Roz stanie się nagle jej przyszłością, robotka stanie bowiem twarzą w twarz z tą, która zna wszystkie odpowiedzi…

GettyImages-2178241432.jpg Getty Images © Lia Toby
Chris Sanders w towarzystwie Pedro Pascala i Lupity Nyong'o

Na reżyserskich krzesłach zasiądą tym razem Troy Quane, współtwórca nominowanej do Oscara "Nimony", oraz Heidi Jo Gilbert, która pracowała przy oryginalnym filmie. Sanders, który wyreżyserował pierwszą część, napisze scenariusz. Powróci też producent Jeff Hermann

Data premiery nie została jeszcze ustalona.

Zobacz zwiastun "Dzikiego robota"


"Dziki robot" trafił na ekrany we wrześniu 2024 roku. Film Chrisa Sandersa rozbił bank na gali rozdania nagród Annie (wygrał w 9 z 10 kategorii, w których był nominowany), był też typowany na faworyta w wyścigu po Oscara (przegrał jednak z "Flow"). Przypominamy zwiastun: 


