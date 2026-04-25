"Dziwnie być człowiekiem": nagradzany na świecie polski film SF. Zobacz zwiastun i plakat

Krótkometrażowy film science fiction "Dziwnie być człowiekiem" w reżyserii Jana Grabowskiego miał światową premierę na zeszłorocznym Fantasia Film Festival, gdzie zdobył nagrodę aktorską dla Agnieszki Rajdy oraz wyróżnienie za design. W czerwcu będzie go można nareszcie obejrzeć w Polsce podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Jako pierwsi prezentujemy Wam zwiastun oraz plakat tej ambitnej produkcji łączącej gatunkowy sznyt z rozważaniami na temat człowieczeństwa.
"Dziwnie być człowiekiem": zwiastun i plakat
Autorką plakatu jest Zofka Kofta
"Dziwnie być człowiekiem": o filmie
Rok 2194. Transfery między światem cyfrowym a fizycznym stały się codziennością. W specjalnych ośrodkach hoduje się ciała dla sztucznych inteligencji pragnących przyjąć ludzką formę. Do jednego z takich miejsc przybywa urzędnik Departamentu Wcieleń, by porozmawiać z istotą kończącą proces transformacji. W czasach wojen, migracji i szybkiego postępu technologicznego przewidywanie przyszłości stało się niemal niemożliwe. Lata 20. XXI wieku rozwiały mit o końcu historii, pozostawiając więcej pytań niż odpowiedzi
- przyznaje reżyser - Zainspirowany klasykami fantastyki naukowej, takimi jak Stanisław Lem czy Philip K. Dick, chciałem stworzyć film krótkometrażowy w duchu literackiego SF – jasny w swoich filozoficznych założeniach, lecz otwarty na ironię i lekkość formy. Idąc za przykładem dzieł wielkich poprzedników, "Dziwnie być człowiekiem" tylko pozornie mówi o przyszłości, w rzeczywistości zastanawiając się nad ponadczasowym obrazem człowieka. Pomimo futurystycznej estetyki mój film to klasyczna tragedia bez miejsca na szczęśliwe zakończenie.
W świecie transferów między światem cyfrowym a fizycznym, sztuczna inteligencja staje się symbolem wykluczonych – tych, dla których systemy władzy nie znajdują miejsca. Zależało mi na opowiedzeniu historii bez jednoznacznego podziału na dobro i zło, takiej w której obie strony będą miały swoje racje. Co istotne, choć mój film opiera się na dialogu, między bohaterami nigdy nie dochodzi do prawdziwej rozmowy.
W świecie przesyconym informacjami, lecz pozbawionym spójności, potrzeba angażujących opowieści wydaje się większa niż kiedykolwiek. To właśnie one zmuszają nas do refleksji nad naszą ludzką naturą – być może dziwną, ale jedyną, jaką mamy.
Główne role w "Dziwnie być człowiekiem
" zagrali Agnieszka Rajda
, Michał Balicki
i Rob Wasiewicz
. Autorką zdjęć jest Paulina Kowol
, za muzykę odpowiada Jan Piasecki
, za montaż - Filip Dziuba
, za scenografię Juliusz Dąbrowski
, a za kostiumy - Julita Goździk
. Stanowisko producenta piastuje Emmanuel Lévy
.