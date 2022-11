"Easy Rider 2" w drodze do kin. Twórcy inspirują się filmem z Sylvestrem Stallone'em

Nowy "Swobodny jeździec" jak "Creed"



"Swobodny jeździec": kultowe dzieło kontrkultury







Odgrzewania klasyków kina ciąg dalszy. Trwają prace nad nową wersją kultowego filmu " Swobodny jeździec " (Easy Rider) z 1969 roku. W projekt zaangażowane są firmy Kodiak Pictures, Defiant Studios oraz Jean Boulle Group.Aktualnie producenci poszukują reżysera i scenarzysty, którzy będą mieli pomysł na to, jak przenieść ducha oryginału we współczesne amerykańskie realia. Punktem odniesienia ma być " Creed ", który kontynuował wątki z innego legendarnego filmu, " Rocky'ego ".Oryginalny " Swobodny jeździec " to jeden z kamieni amerykańskiego kina. Twórcy uchwycili klimat burzliwych przemian społecznych, jakie zaszły w USA na przełomie lat 60. i 70. Film Dennisa Hoppera zachwycił zwłaszcza młodą widownię, która w zbuntowanych, nonkonformistycznych bohaterach dostrzegła bratnie dusze.Zrealizowany za zaledwie 400 tysięcy dolarów " Swobodny jeździec " zarobił w kinach 60 milionów dolarów. Zdobył także dwie nominacje do Oscara, w tym za drugoplanową rolę Jacka Nicholsona , dla którego udział w filmie okazał się trampoliną do wielkiej kariery. W 1998 roku dzieło Hoppera zostało dodane do archiwów Biblioteki Kongresu ze względu na jego "ważne kulturowe, artystyczne i historyczne osiągnięcia w sztuce filmowej".Bohaterami " Swobodnego jeźdźca " są dwaj hipisi ( Peter Fonda Dennis Hopper ), którzy za pieniądze zarobione ze sprzedaży narkotyków wyruszają na motocyklach w podróż przez Stany Zjednoczone. Po drodze z Los Angeles do Nowego Orleanu używają życia, nawiązują nowe przyjaźnie (w tym z prawnikiem George'em, którego gra Nicholson ) i wystawiają na próbę tradycyjny model życia.