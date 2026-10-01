Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge. Zobacz nowy zwiastun

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta... Po "Facecie z workiem", czyli bożonarodzeniowym heist movie z Arnoldem Schwarzeneggerem i Alanem Ritchsonem (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ), przyszła pora na klasykę: nową adaptację "Opowieści wigilijnej". Odpowiedzialne za "Ebenezera Scrooge'a" studio Paramount Pictures zaprezentowało nowy zwiastun.
Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge. Nowy zwiastun
Film "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna
" z Johnnym Deppem w tytułowej roli trafi na ekrany polskich kin 13 listopada. Film wyreżyserował Ti West
– twórca trylogii "X
". Zobaczcie nowy zwiastun:
"Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa
była wielokrotnie adaptowana na przestrzeni lat. To historia bogatego ale bardzo chytrego biznesmena Ebenezara, który jest nawiedzany przez ducha jego dawnego partnera biznesowego oraz duchy Bożego Narodzenia, teraźniejszego i przyszłego. Mężczyzna musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością oraz walczyć o drugą szansę. Scrooge zmienia się nie do poznania, staje się innym człowiekiem.
Ostatnie role Johnny'ego Deppa
Kariera Johnny'ego Deppa
– aktora uwielbianego za występy w cyklu "Piraci z Karaibów
" czy filmach Tima Burtona
– załamała się po oskarżeniach, jakie wysunęła przeciwko niemu ówczesna żona Amber Heard. Stracił wówczas m.in. rolę Gellerta Grindelwalda
w cyklu "Fantastyczne zwierzęta
" (w "Tajemnicach Dumbledore'a
" zastąpił go Mads Mikkelsen
). Jego powrotem była rola króla Ludwika XV w wyreżyserowanym przez Maïwenn
dramacie kostiumowym "Kochanica króla Jeanne du Barry
", który zadebiutował w 2023 roku na festiwalu w Cannes. Depp
użyczał też głosu tytułowemu bohaterowi animacji "Jurek Maskonurek: Misja Puffinów
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też thriller "Nienasycony
". Polska premiera zaplanowana jest na 2 kwietnia przyszłego roku.