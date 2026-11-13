"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" – recenzja. Wielki powrót Johnny'ego Deppa?

Już dziś do kin w całej Polsce zawita "Ebenezer Scrooge". Klasyczna opowieść Charlesa Dickensa otrzymała tym razem swoją familijno-horrorową wariację. Jak w głównej roli sprawdził się Johnny Depp, który "Opowieścią wigilijną" wraca do pierwszej ligi Hollywood? Jak wiernie film trzyma się legendarnej historii Dickensa? Gabriel Krawczyk napisał dla nas recenzję, w której odpowiada na te (i nie tylko te) pytania. Przeczytacie ją klikając TUTAJ.
"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" – recenzja filmu Ironia może i rządzi współczesnością, lecz ustępuje przed moralitetem o pierwszym skąpcu popkultury. Premierowy "Ebenezer" stanowi adaptację z grubsza wierną fabule i pokrzepiającemu przesłaniu oryginału. Przypomina również, że to właśnie autor "Olivera Twista" jest ojcem Bożego Narodzenia w wielobarwnym, rozpasanym kształcie
– zauważa nasz recenzent. W swoim tekście zwraca uwagę na to, że wbrew obawom nowy projekt Ti Westa
okazuje się wierną rekonstrukcją tej popularnej wigilijnej opowieści.
W dalszej części tekstu odpowiada na najbardziej nurtujące widzów pytanie – jak w swoim powrocie do Hollywood prezentuje się Johnny Depp
? Nasz recenzent uspokaja: pierwsza od lat kreacja aktora w wysokobudżetowej produkcji okazała się warta oczekiwania. Jak pisze Krawczyk: Dla równowagi dodano więcej humoru, co samo w sobie jest zdrowe, nawet jeśli nie mamy do czynienia z komedią sezonu czy nawet miesiąca. Choć w tytułowej kreacji Johnny Depp przypomina Jacka Sparrowa na pirackiej emeryturze, jego powrót na ekran można zaliczyć do udanych. Znane nam manieryzmy sumują się w postać cwaniaka i brzydzącego się bliźnimi złośliwca, z którego wprost powinniśmy się pośmiać. Depp zajmuje biegun przeciwny do tego zajmowanego przez lodowatych kapitalistów Michaela Caine'a ("Opowieść wigilijna Muppetów") i Guya Pearce'a (serial "Opowieść wigilijna"). Wierność konwencji moralitetu każe Deppowi najpierw skarykaturalizować człowieka, a dopiero potem zajrzeć temu człowiekowi w duszę, poznać jego lęki i uśpione pragnienia
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Co jeszcze skrywa "Ebenezer Scrooge
"? By się tego dowiedzieć, koniecznie musicie przeczytać naszą recenzję filmu. Pełny tekst recenzji znajdziecie klikając TUTAJ
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"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" – zwiastun produkcji