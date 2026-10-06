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"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna". Nowy polski zwiastun

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&quot;Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna&quot;. Nowy polski zwiastun
"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" to film w reżyserii Ti Westa  z Johnnym Deppem w roli głównej.

W filmie zobaczymy też Andreę Riseborough (nominowaną do Oscara za film "Dla Leslie"). Scenariusz napisał Nathaniel Halpern, a producentką jest Emma Watts.

"Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa była wielokrotnie adaptowana na przestrzeni lat. To historia bogatego, ale bardzo chytrego biznesmena Ebenezara, który jest nawiedzany przez ducha jego dawnego partnera biznesowego oraz duchy Bożego Narodzenia, teraźniejszego i przyszłego. Mężczyzna musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością oraz walczyć o drugą szansę. Scrooge zmienia się nie do poznania, staje się innym człowiekiem.

Rola Scrooge'a idealnie pasuje do Deppa, który w swojej karierze stworzył wiele szalonych i odważnych postaci.

Stephen Deuters i Jason Forman są producentami wykonawczymi.

Ti West zasłynął jako reżyser horrorów dzięki trylogii A24, która rozpoczęła się filmem "X" w 2022 roku, a następnie "Pearl" i zakończyła się "MaXXXine".

"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" - wersja z napisami




"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" - wersja z dubbingiem




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