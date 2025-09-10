John Travolta vs. AI. Powstaje horror o sztucznej inteligencji

Biorąc pod uwagę niezwykłą popularność narzędzi AI, nie jest żadnym zaskoczeniem, że temat ten stał się obiektem zainteresowania branży filmowej. Portal Deadline informuje jednak o dość przewrotnym przedsięwzięciu. W Hollywood powstaje bowiem horror o sztucznej inteligencji. Walkę na prompty toczył będzie z nią niezmordowany John Travolta.
Reżyserem projektu będzie Christopher J. Scott
, twórca znany dotychczas przede wszystkim jako producent niskobudżetowych horrorów. Jego "Ed" będzie opowiadał historię bota-szofera AI, który pod pretekstem dbania o bezpieczeństwo publiczne zaczyna zabijać lekkomyślnych, nieuważnych kierowców. Jedynym ratunkiem w starciu ze sztuczną inteligencją jest jej pogrążony w żałobie twórca. Czy uda mu się powstrzymać maszynę, zanim będzie za późno?
Getty Images © John Nacion
Poza Johnem Travoltą
na ekranie zobaczymy także Crystal Reed
("Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak
") i Cheta Hanksa
("Rozgrywająca
"). Za scenariusz odpowiada z kolei David Kukoff
("Modelka na medal
"). Produkcja powstaje dla pochodzącej z Atlanty wytwórni filmowej Pangaea. Jej przedstawiciel w następujących słowach skomentował rozpoczęcie prac nad "Edem": Stawiamy na odważne opowieści, które łączą wielkie idee z prawdziwymi emocjami. "Ed" to dokładnie taki rodzaj filmowego ryzyka, które chcemy podejmować
– powiedział Steve Greenberg, obok Anthony'ego Shirta i Richa Marincica odpowiadający za produkcję filmu.