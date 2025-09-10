Newsy Filmy John Travolta vs. AI. Powstaje horror o sztucznej inteligencji
Biorąc pod uwagę niezwykłą popularność narzędzi AI, nie jest żadnym zaskoczeniem, że temat ten stał się obiektem zainteresowania branży filmowej. Portal Deadline informuje jednak o dość przewrotnym przedsięwzięciu. W Hollywood powstaje bowiem horror o sztucznej inteligencji. Walkę na prompty toczył będzie z nią niezmordowany John Travolta.

John Travolta konta AI – co wiemy?



Reżyserem projektu będzie Christopher J. Scott, twórca znany dotychczas przede wszystkim jako producent niskobudżetowych horrorów. Jego "Ed" będzie opowiadał historię bota-szofera AI, który pod pretekstem dbania o bezpieczeństwo publiczne zaczyna zabijać lekkomyślnych, nieuważnych kierowców. Jedynym ratunkiem w starciu ze sztuczną inteligencją jest jej pogrążony w żałobie twórca. Czy uda mu się powstrzymać maszynę, zanim będzie za późno?

GettyImages-2162222877.jpg Getty Images © John Nacion


Poza Johnem Travoltą na ekranie zobaczymy także Crystal Reed ("Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak") i Cheta Hanksa ("Rozgrywająca"). Za scenariusz odpowiada z kolei David Kukoff ("Modelka na medal"). Produkcja powstaje dla pochodzącej z Atlanty wytwórni filmowej Pangaea. Jej przedstawiciel w następujących słowach skomentował rozpoczęcie prac nad "Edem":

Stawiamy na odważne opowieści, które łączą wielkie idee z prawdziwymi emocjami. "Ed" to dokładnie taki rodzaj filmowego ryzyka, które chcemy podejmować – powiedział Steve Greenberg, obok Anthony'ego Shirta i Richa Marincica odpowiadający za produkcję filmu. 

