Który aktor z "Życia Chucka" trafi do "Egzorcysty" Flanagana?

Który aktor z &quot;Życia Chucka&quot; trafi do &quot;Egzorcysty&quot; Flanagana?
źródło: Getty Images
autor: Joe Maher
Mike Flanagan pracuje aktualnie nad nową odsłoną "Egzorcysty". Do obsady dołączył właśnie aktor, z którym miał okazję spotkać się na planie "Życia Chucka".

Chiwetel Ejiofor w nowym "Egzorcyście"


Do obsady nowego "Egzorcysty", w której znaleźli się już Scarlett Johansson, Diane Lane i Jacobi Jupe, dołączył Chiwetel Ejiofor. Nie wiadomo, jaka przypadła mu rola, szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Premiera filmu zaplanowana jest na 12 marca 2027 roku. Prace na planie mają ruszyć lada chwila w Nowym Jorku.

Chiwetel Ejiofor w filmie "Życie Chucka"

Przypomnijmy: Flanagan nie tylko napisał scenariusz, ale także wyreżyseruje film i wyprodukuje go z ramienia swojego studia Red Room PIctures. Ma to być nowa historia, w żaden sposób niepowiązana z "Wyznawcą" Davida Gordona Greena.

Skąd znamy Chiwetela Ejiofora?


Chiwetel Ejiofor najlepiej znany jest z roli w dramacie "Zniewolony. 12 Years a Slave" (reż. Steve McQueen). Współpracował m.in. z Alfonso Cuarónem ("Ludzkie dzieci"), Spikiem Lee ("Plan doskonały"), Ridleyem Scottem ("American Gangster", "Marsjanin") czy Rolandem Emmerichem ("2012"). Mogliśmy zobaczyć go też w widowiskach MCU o przygodach Doktora Strange'a ("Doktor Strange" Scotta Derricksona, "Doktor Strange w multiwersum obłędu" Sama Raimiego). W 2019 roku na ekrany trafił jego debiut reżyserski – "O chłopcu, który ujarzmił wiatr". W ostatnich latach wystąpił m.in. w "Życiu Chucka", "Bridget Jones: Szalejąc za facetem" (reż. Michael Morris) i "Eleanor Wspaniałej" (reż. Scarlett Johansson).

Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"


"Egzorcysta: Wyznawca", czyli requel legendarnego filmu Williama Friedkina, trafił na ekrany w 2023 roku. Zdobył pięć nominacji do Złotych Malin, a ze względu na rozczarowujące wyniki finansowe David Gordon Green, który wzorem "Halloween" miał zrealizować trzy części, został odsunięty od projektu. Przypominamy zwiastun: 


