Który aktor z "Życia Chucka" trafi do "Egzorcysty" Flanagana?

Mike Flanagan pracuje aktualnie nad nową odsłoną "Egzorcysty". Do obsady dołączył właśnie aktor, z którym miał okazję spotkać się na planie "Życia Chucka". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Chiwetel Ejiofor w nowym "Egzorcyście"
Do obsady nowego "Egzorcysty", w której znaleźli się już Scarlett Johansson
, Diane Lane
i Jacobi Jupe
, dołączył Chiwetel Ejiofor
. Nie wiadomo, jaka przypadła mu rola, szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Premiera filmu zaplanowana jest na 12 marca 2027 roku. Prace na planie mają ruszyć lada chwila w Nowym Jorku.
Chiwetel Ejiofor w filmie "Życie Chucka"
Przypomnijmy: Flanagan
nie tylko napisał scenariusz, ale także wyreżyseruje film i wyprodukuje go z ramienia swojego studia Red Room PIctures. Ma to być nowa historia, w żaden sposób niepowiązana z "Wyznawcą
" Davida Gordona Greena
.
Skąd znamy Chiwetela Ejiofora?Chiwetel Ejiofor
najlepiej znany jest z roli w dramacie "Zniewolony. 12 Years a Slave
" (reż. Steve McQueen
). Współpracował m.in. z Alfonso Cuarónem
("Ludzkie dzieci
"), Spikiem Lee
("Plan doskonały
"), Ridleyem Scottem
("American Gangster
", "Marsjanin
") czy Rolandem Emmerichem
("2012
"). Mogliśmy zobaczyć go też w widowiskach MCU
o przygodach Doktora Strange'a
("Doktor Strange
" Scotta Derricksona
, "Doktor Strange w multiwersum obłędu
" Sama Raimiego
). W 2019 roku na ekrany trafił jego debiut reżyserski – "O chłopcu, który ujarzmił wiatr
". W ostatnich latach wystąpił m.in. w "Życiu Chucka
", "Bridget Jones: Szalejąc za facetem
" (reż. Michael Morris
) i "Eleanor Wspaniałej
" (reż. Scarlett Johansson
).
Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"
"Egzorcysta: Wyznawca
", czyli requel legendarnego filmu Williama Friedkina
, trafił na ekrany w 2023 roku. Zdobył pięć nominacji do Złotych Malin, a ze względu na rozczarowujące wyniki finansowe David Gordon Green
, który wzorem "Halloween
" miał zrealizować trzy części, został odsunięty od projektu. Przypominamy zwiastun: