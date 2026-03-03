Newsy Filmy "Egzorcysta": Sasha Calle dołącza do obsady horroru Mike'a Flanagana
"Egzorcysta": Sasha Calle dołącza do obsady horroru Mike'a Flanagana

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Egzorcysta%22%3A+Sasha+Calle+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+horroru+Mike%27a+Flanagana-165439
źródło: Getty Images
autor: Amanda Edwards
W Nowym Jorku trwają prace na planie nowej odsłony "Egzorcysty". Do obsady filmu Mike'a Flanagana dołączyła Sasha Calle

Sasha Calle w nowym "Egzorcyście"


Twórcy nie ujawnili szczegółów roli, która przypadła Calle. W ścisłej tajemnicy trzymana jest także fabuła. Wiadomo jedynie, że film przygotowywany przez Flanagana nie będzie powiązany z "Wyznawcą" Davida Gordona Greena z 2023 roku. Do tej pory potwierdzono już udział Scarlett Johansson, Jacobiego Jupe, Chiwetela Ejiofora, Laurence'a Fishburne'a i Diane Lane

GettyImages-2219082624 (1).jpg Getty Images © Ben Montgomery
Mike Flanagan na gali zamknięcia londyńskiej edycji festiwalu South by Southwest

Skąd znamy Sashę Calle?


Sasha Calle najlepiej znana jest z roli Supergirl w widowisku "Flash", a ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w kryminale "Łup", gdzie zagrała u boku Matta Damona i Bena Afflecka. Występowała też w serialu "Żar młodości" oraz filmach "W dzikim galopie" i "Poprzez lata". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza nowym "Egzorcystą" znajdziemy też drugi sezon serialu "Sugar" i thriller "Wardriver".

Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"


"Egzorcysta: Wyznawca", czyli requel legendarnego filmu Williama Friedkina, trafił na ekrany w 2023 roku. Zdobył pięć nominacji do Złotych Malin, a ze względu na rozczarowujące wyniki finansowe David Gordon Green, który wzorem "Halloween" miał zrealizować trzy części, został odsunięty od projektu. Przypominamy zwiastun: 



Od śmierci ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti, Victor Fielding (Leslie Odom Jr) samotnie wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (debiutantka Olivia Marcum) znikają w lesie, aby powrócić trzy dni później, nie pamiętając, co się z nimi stało, uruchamia to łańcuch wydarzeń, które zmuszą Victora do konfrontacji ze złem. Zdesperowany, szukając pomocy, odnajduje Chris MacNeil.

