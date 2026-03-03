"Egzorcysta": Sasha Calle dołącza do obsady horroru Mike'a Flanagana

W Nowym Jorku trwają prace na planie nowej odsłony "Egzorcysty". Do obsady filmu Mike'a Flanagana dołączyła Sasha Calle. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Sasha Calle w nowym "Egzorcyście"
Twórcy nie ujawnili szczegółów roli, która przypadła Calle
. W ścisłej tajemnicy trzymana jest także fabuła. Wiadomo jedynie, że film przygotowywany przez Flanagana
nie będzie powiązany z "Wyznawcą
" Davida Gordona Greena
z 2023 roku. Do tej pory potwierdzono już udział Scarlett Johansson
, Jacobiego Jupe
, Chiwetela Ejiofora
, Laurence'a Fishburne'a
i Diane Lane
.
Getty Images © Ben Montgomery
Mike Flanagan na gali zamknięcia londyńskiej edycji festiwalu South by Southwest
Skąd znamy Sashę Calle?Sasha Calle
najlepiej znana jest z roli Supergirl w widowisku "Flash
", a ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w kryminale "Łup
", gdzie zagrała u boku Matta Damona
i Bena Afflecka
. Występowała też w serialu "Żar młodości
" oraz filmach "W dzikim galopie
" i "Poprzez lata
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza nowym "Egzorcystą" znajdziemy też drugi sezon serialu "Sugar
" i thriller "Wardriver".
Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"
"Egzorcysta: Wyznawca
", czyli requel legendarnego filmu Williama Friedkina
, trafił na ekrany w 2023 roku. Zdobył pięć nominacji do Złotych Malin, a ze względu na rozczarowujące wyniki finansowe David Gordon Green
, który wzorem "Halloween
" miał zrealizować trzy części, został odsunięty od projektu. Przypominamy zwiastun:
Od śmierci ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti, Victor Fielding (Leslie Odom Jr
) samotnie wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett
). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (debiutantka Olivia Marcum
) znikają w lesie, aby powrócić trzy dni później, nie pamiętając, co się z nimi stało, uruchamia to łańcuch wydarzeń, które zmuszą Victora do konfrontacji ze złem. Zdesperowany, szukając pomocy, odnajduje Chris MacNeil.