Nowy "Egzorcysta" i "Paranormal Activity" przerażą w kinach w 2027 roku

Dwie wielkie horrorowe marki powrócą w 2027 roku, jak właśnie informują dziennikarze Deadline. Nowe odsłony "Egzorcysty" i "Paranormal Activity" będziemy mogli obejrzeć w kinach w pierwszej połowie przyszłego roku.

Getty Images © Jamie McCarthy


Nowy "Egzorcysta" i "Paranormal Activity" trafią do kin w przyszłym roku



Wierząc zapowiedziom studia, nowy "Egzorcysta" nie będzie ani remakiem, ani kontynuacją arcydzielnego oryginału Williama Friedkina, a sami twórcy zapowiadają go jako  "nowe, odświeżające i odważne" podejście do kultowej marki. Premiera filmu zaplanowana została na 12 marca 2027 roku.

Reżyserem produkcji został znany z "Życia Chucka" Mike Flanagan – twórca blisko związany z gatunkiem horroru, w przeszłości chętnie sięgający po twórczość Stephena Kinga ("Gra Geralda", "Doktor Sen"). Okres zdjęciowy ma rozpocząć się już w marcu tego roku. Tłem akcji stanie się z kolei metropolitalny Nowy Jork. W rolach głównych zobaczymy Scarlett Johansson i znanego z "Hamneta" młodego Jacobiego Jupego.



Inaczej jest w przypadku nowego "Paranormal Activity". Ósma część z serii będzie kontynuować dziedzictwo franczyzy, a za jej kamerą stanie Kanadyjczyk Ian Tuason, który swoją karierę zaczynał od realizacji krótkich metraży na platformie YouTube. Do tej pory nakręcił już jeden film. Jego "Undertone" to horror opowiadający o podcasterce opiekującej się chorą matką. Pewnego dnia zaczyna otrzymywać nagrania z paranormalnych doświadczeń spodziewającej się dziecka pary. Z każdym nagraniem bohaterka coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie.

Na chwilę obecną nie wiemy nic o fabule "Paranormal Activity 8". Wiemy za to, że wśród producentów są: Oren Peli (autor pierwszego filmu z serii) oraz legenda gatunku James Wan. Na to drugie nazwisko zwracamy uwagę w szczególności – to pierwszy raz, gdy Wan w jakikolwiek sposób zaangażowany jest w pracę nad serią. Jego działalność producencka obejmuje takie hity jak "M3GAN" czy "Mortal Kombat", a także serie "Obecność" i "Piła". "Paranormal Activity 8" nie wejdzie w drogę "Egzorcyście", gdy już trafi do kin. Swoją premierę będzie miał bowiem ponad dwa miesiące później, 21 maja 2027 roku.


