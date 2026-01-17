Nowy "Egzorcysta" i "Paranormal Activity" przerażą w kinach w 2027 roku

Dwie wielkie horrorowe marki powrócą w 2027 roku, jak właśnie informują dziennikarze Deadline. Nowe odsłony "Egzorcysty" i "Paranormal Activity" będziemy mogli obejrzeć w kinach w pierwszej połowie przyszłego roku. Getty Images © Jamie McCarthy
Nowy "Egzorcysta" i "Paranormal Activity" trafią do kin w przyszłym roku
Wierząc zapowiedziom studia, nowy "Egzorcysta
" nie będzie ani remakiem, ani kontynuacją arcydzielnego oryginału Williama Friedkina
, a sami twórcy zapowiadają go jako "nowe, odświeżające i odważne" podejście do kultowej marki. Premiera filmu zaplanowana została na 12 marca 2027 roku.
Reżyserem produkcji został znany z "Życia Chucka
" Mike Flanagan
– twórca blisko związany z gatunkiem horroru, w przeszłości chętnie sięgający po twórczość Stephena Kinga
("Gra Geralda
", "Doktor Sen
"). Okres zdjęciowy ma rozpocząć się już w marcu tego roku. Tłem akcji stanie się z kolei metropolitalny Nowy Jork. W rolach głównych zobaczymy Scarlett Johansson
i znanego z "Hamneta
" młodego Jacobiego Jupego
.
Inaczej jest w przypadku nowego "Paranormal Activity
". Ósma część z serii będzie kontynuować dziedzictwo franczyzy, a za jej kamerą stanie Kanadyjczyk Ian Tuason
, który swoją karierę zaczynał od realizacji krótkich metraży na platformie YouTube. Do tej pory nakręcił już jeden film. Jego "Undertone
" to horror opowiadający o podcasterce opiekującej się chorą matką. Pewnego dnia zaczyna otrzymywać nagrania z paranormalnych doświadczeń spodziewającej się dziecka pary. Z każdym nagraniem bohaterka coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie.
Na chwilę obecną nie wiemy nic o fabule "Paranormal Activity 8". Wiemy za to, że wśród producentów są: Oren Peli
(autor pierwszego filmu z serii) oraz legenda gatunku James Wan
. Na to drugie nazwisko zwracamy uwagę w szczególności – to pierwszy raz, gdy Wan
w jakikolwiek sposób zaangażowany jest w pracę nad serią. Jego działalność producencka obejmuje takie hity jak "M3GAN
" czy "Mortal Kombat
", a także serie "Obecność
" i "Piła
". "Paranormal Activity 8" nie wejdzie w drogę "Egzorcyście
", gdy już trafi do kin. Swoją premierę będzie miał bowiem ponad dwa miesiące później, 21 maja 2027 roku.
