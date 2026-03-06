Stali współpracownicy Flanagana w obsadzie nowego "Egzorcysty"

Trwają prace nad nowym "Egzorcystą", za którego odpowiedzialny jest Mike Flanagan. W sieci regularnie pojawiają się nowe wieści o obsadzie produkcji - teraz dołączyło do niej aż 11 nowych gwiazd. To stali współpracownicy Flanagana. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Współpracownicy Flanagana w obsadzie
Wcześniej wiedzieliśmy, że na czele obsady stanie Scarlett Johansson
, a u jej boku pojawią się Jacobi Jupe
, Chiwetel Ejiofor
, Laurence Fishburne
, Diane Lane
, Sasha Calle
oraz John Leguizamo
. Teraz ekipę zasilili Rahul Kohli, Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak oraz Carla Gugino.
Aktorów tych znamy już z takich produkcji, jak "Nawiedzony dom na wzgórzu
", "Nawiedzony dwór w Bly
", "Nocna msza
", "Zagłada domu Usherów
" czy "Życie Chucka
". Nie poinformowano, w kogo wcielą się gwiazdy, ale niewykluczone, że będą to niewielkie role. Wiadomo jednak, że film opowie zupełnie nową historię osadzoną w świecie "Egzorcysty
" i nie będzie bezpośrednią kontynuacją produkcji "Egzorcysta: Wyznawca
", która okazała się rozczarowaniem finansowym. Plany na sequele tamtego filmu zostały porzucone.
Datę premiery wyznaczono na 12 marca 2027 roku.
