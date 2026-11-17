W październiku zadebiutował pierwszy zwiastun horroru "Egzorcysta: Męczennicy". Film Mike'a Flanagana ze Scarlett Johansson w roli głównej ma przypominać raczej "Siedem" Davida Finchera niż poprzednie odsłony serii. W sieci pojawiły się jednak przecieki z pokazów testowych i wynika z nich, że film jest wyjątkowo straszny oraz że to najlepsza część serii od czasu oryginału.
"Egzorcysta: Męczennicy" to najlepszy "Egozrcysta" od czasu pierwszej części?
Trzeba pamiętać, że reakcje z pokazów testowych nie zawsze pokrywają się z odbiorem gotowego filmu w kinach. Pierwsi widzowie horroru "Egzorcysta: Męczennicy
" opisują go jednak jako "niesamowicie straszny"
i "jeden z najstraszniejszych w historii"
. Jeden z uczestników pokazów wspomina, że siedząca obok niego osoba w trakcie oglądania wręcz płakała ze strachu.
Sam Flanagan
zaznaczył w jednym z wywiadów, że – choć w filmie jest kilka tzw. jump scare'ów
– zależy mu raczej na zbudowaniu atmosfery nieustannej grozy. Reżyser potwierdził, że z tego, co słyszał od widzów pierwszych pokazów, udało mu się osiągnąć taki efekt.
Wersja prezentowana na poprzednich pokazach miała podobno 145 minut
. Najnowsza wersja montażowa trwa mniej więcej tyle samo, plus minus pięć minut. Obecnie testowane są też dwa zakończenia.
Oczywiście, podobne zachwyty trzeba traktować ostrożnie. Warto jednak zaznaczyć, że opinie z pierwszych pokazów poprzedniego filmu z serii, nieudanego "Egzorcysty: Wyznawcy
", nie były tak optymistyczne i zapowiadały już klapę. Może jest więc ziarnko prawdy w pierwszych opiniach o "Egzorcyście: Męczennikach
"?
Okaże się, kiedy film wejdzie do polskich kin. Będzie to w 12 marca 2027.
"Egzorcysta: Męczennicy" – zwiastun Scarlett Johansson
wciela się w policjantkę samotnie wychowującą syna. Trzynaście lat wcześniej brała udział w śledztwie, które doprowadziło do schwytania seryjnego mordercy-satanisty. Gdy rozpoczyna nowe dochodzenie w sprawie serii morderstw powiązanych z jej przeszłością, jej nastoletni syn Max staje się celem przerażającej demonicznej siły.