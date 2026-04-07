"Elden Ring": Gwiazda "Parks and Recreation" wyląduje w ekranizacji gry

World of Reel
autor: Taylor Hill
Kolejne nabytki w obsadzie filmowego "Elden Ringa". Według dziennikarzy ekranizacja popularnej gry od FromSoftware wzbogaciła się o usługi Nicka Offermana – aktora znanego chociażby z takich seriali jak "The Last of Us" czy "Parks and Recreation". Offerman dołącza do obecnych już na pokładzie Kita Connora, Bena Whishawa oraz Cailee Spaeny.

Portal World of Reel zaznacza, że w kolejnych dniach powinniśmy poznać tożsamość następnych członków obsady, którzy do filmowego "Elden Ringa" dołączą w rolach drugoplanowych. Wszystko przez to, że zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu w Szkocji – wyżynnych plenerach, które najlepiej miałyby imitować krajobrazy fantastycznej gry. 



Za kamerą produkcji stoi Alex Garland – twórca blisko związany z wytwórnią A24, dla której nakręcił w przeszłości takie produkcje jak "Ex Machina", "Civil War" czy "Wojna". Teraz całkowicie zmieni konwencję, opierając się na popularnej grze z gatunku dark fantasy. W tej chwili nie wiadomo, kiedy produkcja zadebiutuje na ekranach kin, choć podejrzewa się, że nie wydarzy się to wcześniej niż w drugiej połowie 2027 roku. Zdjęcia do "Elden Ringa" dopiero się bowiem rozpoczynają – w sieci niedawno zaczęły krążyć nagrania ukazujące pierwsze elementy filmowej scenografii. Możecie zobaczyć je poniżej:



"Elden Ring" to jedna z najważniejszych gier wydanych w tej dekadzie. Wspólne dzieło Hidetaki Miyazakiego i George'a R.R. Martina debiutowało w lutym 2022 roku i od tamtej pory jest obiektem zachwytów milionów graczy na całym świecie. Do tej pory gra sprzedała się w liczbie około 30 mln egzemplarzy.

Na Ziemiach Pomiędzy, rządzonych przez królową Marikę Wieczną, doszło do rozbicia Eldeńskiego Kręgu – źródła życia Złotego Drzewa. Będące w połowie bogami dzieci Mariki zapragnęły odłamków zniszczonego Kręgu, zwanych Wielkimi Runami. Nowo pozyskana moc sprowadziła na nich jednak szaleństwo, doprowadzając do wojny – Roztrzaskania. Wojny oznaczającej porzucenie przez Wyższą Wolę. Przewodnictwa łaski doświadczą teraz zmatowieńcy, którzy wcześniej zostali pozbawieni dobrodziejstw złota i wygnani z Ziem Pomiędzy. Ty, co żyjesz mimo śmierci! Choć dawno temu opuściła cię łaska, ruszaj ku Ziemiom Pomiędzy przez spowite mgłą morze, aby stanąć przed Eldeńskim Kręgiem. I zostać Eldeńskim Władcą.

A24 w ostatnim czasie mocno inwestuje w adaptacje gier wideo. Oprócz "Elden Ring" w przygotowaniu są także "Death Stranding".

