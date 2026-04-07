"Elden Ring": Gwiazda "Parks and Recreation" wyląduje w ekranizacji gry

Kolejne nabytki w obsadzie filmowego "Elden Ringa". Według dziennikarzy ekranizacja popularnej gry od FromSoftware wzbogaciła się o usługi Nicka Offermana – aktora znanego chociażby z takich seriali jak "The Last of Us" czy "Parks and Recreation". Offerman dołącza do obecnych już na pokładzie Kita Connora, Bena Whishawa oraz Cailee Spaeny.
Nick Offerman w obsadzie filmowego "Elden Ringa"
Portal World of Reel zaznacza, że w kolejnych dniach powinniśmy poznać tożsamość następnych członków obsady, którzy do filmowego "Elden Ringa
" dołączą w rolach drugoplanowych. Wszystko przez to, że zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu w Szkocji – wyżynnych plenerach, które najlepiej miałyby imitować krajobrazy fantastycznej gry.
Za kamerą produkcji stoi Alex Garland
– twórca blisko związany z wytwórnią A24, dla której nakręcił w przeszłości takie produkcje jak "Ex Machina
", "Civil War
" czy "Wojna
". Teraz całkowicie zmieni konwencję, opierając się na popularnej grze z gatunku dark fantasy. W tej chwili nie wiadomo, kiedy produkcja zadebiutuje na ekranach kin, choć podejrzewa się, że nie wydarzy się to wcześniej niż w drugiej połowie 2027 roku. Zdjęcia do "Elden Ringa
" dopiero się bowiem rozpoczynają – w sieci niedawno zaczęły krążyć nagrania ukazujące pierwsze elementy filmowej scenografii. Możecie zobaczyć je poniżej:
O czym opowiada "Elden Ring"? "Elden Ring"
to jedna z najważniejszych gier wydanych w tej dekadzie. Wspólne dzieło Hidetaki Miyazakiego
i George'a R.R. Martina
debiutowało w lutym 2022 roku i od tamtej pory jest obiektem zachwytów milionów graczy na całym świecie. Do tej pory gra sprzedała się w liczbie około 30 mln egzemplarzy.
Na Ziemiach Pomiędzy, rządzonych przez królową Marikę Wieczną, doszło do rozbicia Eldeńskiego Kręgu – źródła życia Złotego Drzewa. Będące w połowie bogami dzieci Mariki zapragnęły odłamków zniszczonego Kręgu, zwanych Wielkimi Runami. Nowo pozyskana moc sprowadziła na nich jednak szaleństwo, doprowadzając do wojny – Roztrzaskania. Wojny oznaczającej porzucenie przez Wyższą Wolę. Przewodnictwa łaski doświadczą teraz zmatowieńcy, którzy wcześniej zostali pozbawieni dobrodziejstw złota i wygnani z Ziem Pomiędzy. Ty, co żyjesz mimo śmierci! Choć dawno temu opuściła cię łaska, ruszaj ku Ziemiom Pomiędzy przez spowite mgłą morze, aby stanąć przed Eldeńskim Kręgiem. I zostać Eldeńskim Władcą.
A24 w ostatnim czasie mocno inwestuje w adaptacje gier wideo. Oprócz "Elden Ring
" w przygotowaniu są także "Death Stranding
".
"Elden Ring" – zwiastun gry