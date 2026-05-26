"Elden Ring". Tak wygląda filmowy Zamek Burzowego Całunu
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest widowisko "Elden Ring". To kinowa wersja growego hitu pod tym samym tytułem. Ekipa filmowa jest obecnie w Walii, a do sieci trafił (nieoficjalny) materiał z planu.

"Elden Ring" to jedna z najważniejszych gier wydanych w tej dekadzie. Wspólne dzieło Hidetaki Miyazakiego i George'a R.R. Martina debiutowało w lutym 2022 roku i od tamtej pory jest obiektem zachwytów milionów graczy na całym świecie.

Na Ziemiach Pomiędzy, rządzonych przez królową Marikę Wieczną, doszło do rozbicia Eldeńskiego Kręgu – źródła życia Złotego Drzewa. Będące w połowie bogami dzieci Mariki zapragnęły odłamków zniszczonego Kręgu, zwanych Wielkimi Runami. Nowo pozyskana moc sprowadziła na nich jednak szaleństwo, doprowadzając do wojny – Roztrzaskania. Wojny oznaczającej porzucenie przez Wyższą Wolę. Przewodnictwa łaski doświadczą teraz zmatowieńcy, którzy wcześniej zostali pozbawieni dobrodziejstw złota i wygnani z Ziem Pomiędzy. Ty, co żyjesz mimo śmierci! Choć dawno temu opuściła cię łaska, ruszaj ku Ziemiom Pomiędzy przez spowite mgłą morze, aby stanąć przed Eldeńskim Kręgiem. I zostać Eldeńskim Władcą. 

Jedną z ważnych lokacji w grze jest Zamek Burzowego Całunu. W filmowej wersji udawać go będzie Zamek w Conwy. A w każdym razie tak sugeruje materiał z planu, który pojawił się w mediach społecznościowych:


Za kinową adaptację odpowiada Alex Garland. Jest on reżyserem i scenarzystą. Jedną z gwiazd jest Kit Connor, który wystąpił w filmie Garlanda "Wojna".

W obsadzie są także: Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke oraz Havana Rose Liu

