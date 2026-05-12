Felicity Jones i Vincent Cassel rozwiążą zagadkę zniknięcia sławnej pisarki?
Felicity Jones i Vincent Cassel wkrótce spotkają się na planie opartego na prawdziwej historii kryminału "Eleven Missing Days". Projekt, opowiadający o tajemniczym zniknięciu Agathy Christie, zostanie zaprezentowany podczas targów w Cannes.

Co wiemy o "Eleven Missing Days"?


Rola Agathy Christie przypadła Felicity Jones. Vincent Cassel (na zdjęciu poniżej) zagra emerytowanego belgijskiego detektywa, który zostaje zaangażowany w śledztwo. Inspiracją dla bohatera ma być stworzony przez Christie Herkulesa Poirota. W obsadzie znaleźli się też Nicole Elizabeth Berger i Oliver Trevena.

GettyImages-2208009172 (1).jpg Getty Images © Marc Piasecki

Na reżyserskim krześle zasiądzie Bertie Ellwood. Będzie ona pracować na podstawie scenariusza Ernesto Forondy, który zaadaptował biografię autorstwa Jareda Cade'a. W oficjalnym opisie książki zatytułowanej "Agatha Christie i jedenaście zagubionych dni", wydanej w Polsce nakładem wydawnictwa W.A.B., czytamy: 

Późnym wieczorem 3 grudnia 1926 roku Agatha Christie wyszła z domu w hrabstwie Berkshire w Anglii, a następnego dnia należący do niej samochód znaleziono porzucony w hrabstwie Surrey. Przez jedenaście dni trwały zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, które wywołały ogromne zainteresowanie mediów. Odnalezienie pisarki całej i zdrowej w luksusowym uzdrowisku w Yorkshire zamiast rozwiązania zagadki przyniosło tylko nowe pytania, a niekwestionowana mistrzyni intrygi i suspensu przez całe życie skutecznie unikała udzielenia na nie odpowiedzi.

Zobacz zwiastun serialu "Siedem zegarów Agathy Christie"


Kryminały Agathy Christie doczekały się licznych adaptacji. Jedną z ostatnich jest "Siedem zegarów Agathy Christie" – miniserial, który trafił na Netflix na początku tego roku. Przypominamy zwiastun: 


