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Andrew Scott jako legendarny aktor. Zwiastun "Elsinore"

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https://www.filmweb.pl/news/%22Elsinore%22%3A+Andrew+Scott+jako+Ian+Charleson.+Zobacz+zwiastun-168814
Andrew Scott jako legendarny aktor. Zwiastun &quot;Elsinore&quot;
źródło: materialy promocyjne
Andrew Scotta możemy aktualnie oglądać jako meteorologa Jamesa Stagga w opowiadającym o przygotowaniach do D-Day dramacie wojennym "Niebo nad Normandią". Tymczasem na ekrany kin zmierza nowy projekt z jego udziałem – dramat biograficzny "Elsinore". Odpowiedzialne za produkcję studio Focus Features zaprezentowało właśnie pierwszy zwiastun. 

Andrew Scott jako Ian Charleson. Zobacz zwiastun


"Elsinore" opisywany jest jako głęboko poruszająca i inspirująca historia Iana Charlesona – utalentowanego aktora, który pracując nad rolą Hamleta w wystawianej przez Królewski Teatr Narodowy adaptacji sztuki Szekspira, zmagał się z nieuleczalną chorobą. Film zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Telluride. Na ekrany polskich kin trafi pod koniec stycznia przyszłego roku. Zobaczcie pierwszy zwiastun: 



Film wyreżyserował Simon Stone na podstawie scenariusza autorstwa Stephena Beresforda. W pozostałych rolach m.in. Olivia Colman, Johnny Flynn, Billie Piper, Joe Locke i Peter Mullan

Kim był Ian Charleson?


Ian Charleson (1949–1990) był szkockim aktorem teatralnym i filmowym najlepiej znanym z występów w "Rydwanach ognia" Hugh Hudsona i "Gandhim" Richarda Attenborough oraz licznych ról w sztukach Szekspira. W 1986 roku zdiagnozowano u niego zakażenie wirusem HIV. Zgodnie z jego wolą po jego śmierci podano do wiadomości publicznej, że zmarł na AIDS. Informacja ta przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby. W 1991 roku ufundowano nagrodę jego imienia, która przyznawana jest aktorom do 30 roku życia za najlepsze kreacje w brytyjskich inscenizacjach klasycznych sztuk. 

GettyImages-851636784.jpg Getty Images © Mirrorpix
Julie Walters i Ian Charleson w 1985 roku. Wystąpili wspólnie w komedii "Wszystkiemu winien samochód"

Skąd znamy Andrew Scotta?


Andrew Scott najlepiej znany jest z ról w serialach "Sherlock", "Fleabag" i "Ripley". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Victor Frankenstein", "Spectre", "1917", "Dobrzy nieznajomi", a ostatnio m.in. "Blue Moon", "Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«" i "Niebo nad Normandią". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. melodramat "Walk the Blue Fields" i thriller "Fonda". 

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