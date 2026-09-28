Andrew Scott jako legendarny aktor. Zwiastun "Elsinore"

Andrew Scotta możemy aktualnie oglądać jako meteorologa Jamesa Stagga w opowiadającym o przygotowaniach do D-Day dramacie wojennym "Niebo nad Normandią". Tymczasem na ekrany kin zmierza nowy projekt z jego udziałem – dramat biograficzny "Elsinore". Odpowiedzialne za produkcję studio Focus Features zaprezentowało właśnie pierwszy zwiastun.
Andrew Scott jako Ian Charleson. Zobacz zwiastun
"Elsinore
" opisywany jest jako głęboko poruszająca i inspirująca historia Iana Charlesona
– utalentowanego aktora, który pracując nad rolą Hamleta w wystawianej przez Królewski Teatr Narodowy adaptacji sztuki Szekspira
, zmagał się z nieuleczalną chorobą. Film zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Telluride. Na ekrany polskich kin trafi pod koniec stycznia przyszłego roku. Zobaczcie pierwszy zwiastun:
Film wyreżyserował Simon Stone
na podstawie scenariusza autorstwa Stephena Beresforda
. W pozostałych rolach m.in. Olivia Colman, Johnny Flynn
, Billie Piper
, Joe Locke
i Peter Mullan
.
Kim był Ian Charleson?Ian Charleson
(1949–1990) był szkockim aktorem teatralnym i filmowym najlepiej znanym z występów w "Rydwanach ognia
" Hugh Hudsona
i "Gandhim
" Richarda Attenborough
oraz licznych ról w sztukach Szekspira
. W 1986 roku zdiagnozowano u niego zakażenie wirusem HIV. Zgodnie z jego wolą po jego śmierci podano do wiadomości publicznej, że zmarł na AIDS. Informacja ta przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby. W 1991 roku ufundowano nagrodę jego imienia, która przyznawana jest aktorom do 30 roku życia za najlepsze kreacje w brytyjskich inscenizacjach klasycznych sztuk.
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Julie Walters i Ian Charleson w 1985 roku. Wystąpili wspólnie w komedii "Wszystkiemu winien samochód"
Skąd znamy Andrew Scotta?Andrew Scott
najlepiej znany jest z ról w serialach "Sherlock
", "Fleabag
" i "Ripley
". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Victor Frankenstein
", "Spectre
", "1917
", "Dobrzy nieznajomi
", a ostatnio m.in. "Blue Moon
", "Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«
" i "Niebo nad Normandią
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. melodramat "Walk the Blue Fields
" i thriller "Fonda
".