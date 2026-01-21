Newsy Seriale Szturm na amerykańską ambasadę w Londynie! Co wiemy o nowym thrillerze politycznym?
Szturm na amerykańską ambasadę w Londynie! Co wiemy o nowym thrillerze politycznym?

Szturm na amerykańską ambasadę w Londynie! Co wiemy o nowym thrillerze politycznym?
Sam Heughan, czyli Jamie Fraser z "Outlandera", wraca do współczesności. Prace na planie "Embassy', czyli nowego serialu z jego udziałem, mają rozpocząć się już w lutym.

Co wiemy o "Embassy"?


Sześcioodcinkowy thriller "Embassy" to historia Layli (Anna Kendrick), amerykańskiej dyplomatki, która po szturmie najemników na ambasadę USA w Londynie musi podjąć decyzję: chronić ambasadora Elliota Ashforda (J.K. Simmons) czy wykonać jego rozkazy i ewakuować pewien cenny ładunek. Heughan wcieli się w Connor Wrighta – byłego narzeczonego Layli i brytyjskiego żołnierza SAS, który rusza jej na pomoc.

GettyImages-2245759326.jpg Getty Images © Monica Schipper
GettyImages-2196337641.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Scenariusz napisał Rom Lotan. Wiadomo, że dwa odcinki wyreżyseruje Christian Alvart, a pozostałe cztery John Strickland. Wśród producentów (poza Lotanem i Stricklandem) znaleźli się m.in. Hester Ruoff, Bart Ruspoli i Matt Mitchell ze studia Ascendant Fox oraz Daniel HetzerJakob Neuhausser, Justin Thomson i David Tanner reprezentujący studio Turbine.

Skąd znamy Sama Heughana?


Sam Heughan najlepiej znany jest z roli Jamiego Frasera w emitowanym w latach 2014–2026 "Outlanderze" – romansie sci-fi, w którym sanitariuszka wojenna Claire (Caitríona Balfe) w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 roku do XVIII-wiecznej Szkocji. W filmografii Heughana znajdziemy też takie filmy jak "Bajkowe Boże Narodzenie", "Szpieg, który mnie rzucił", "Bloodshot", "SAS: Zamach w Eurotunelu" czy "Miłość na nowo".

Zobacz zwiastun finałowego sezonu serialu "Outlander"


Finałowy ósmy sezon "Outlandera" zadebiutuje na ekranach już w marcu tego roku. Poniżej preentujemy zwiastun: 

