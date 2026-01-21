Szturm na amerykańską ambasadę w Londynie! Co wiemy o nowym thrillerze politycznym?

Sam Heughan, czyli Jamie Fraser z "Outlandera", wraca do współczesności. Prace na planie "Embassy', czyli nowego serialu z jego udziałem, mają rozpocząć się już w lutym.
Co wiemy o "Embassy"?
Sześcioodcinkowy thriller "Embassy
" to historia Layli (Anna Kendrick
), amerykańskiej dyplomatki, która po szturmie najemników na ambasadę USA w Londynie musi podjąć decyzję: chronić ambasadora Elliota Ashforda (J.K. Simmons
) czy wykonać jego rozkazy i ewakuować pewien cenny ładunek. Heughan
wcieli się w Connor Wrighta – byłego narzeczonego Layli i brytyjskiego żołnierza SAS, który rusza jej na pomoc.
Scenariusz napisał Rom Lotan
. Wiadomo, że dwa odcinki wyreżyseruje Christian Alvart
, a pozostałe cztery John Strickland
. Wśród producentów (poza Lotanem
i Stricklandem
) znaleźli się m.in. Hester Ruoff
, Bart Ruspoli
i Matt Mitchell
ze studia Ascendant Fox oraz Daniel Hetzer
, Jakob Neuhausser
, Justin Thomson
i David Tanner
reprezentujący studio Turbine.
Skąd znamy Sama Heughana?Sam Heughan
najlepiej znany jest z roli Jamiego Frasera w emitowanym w latach 2014–2026 "Outlanderze
" – romansie sci-fi, w którym sanitariuszka wojenna Claire (Caitríona Balfe
) w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 roku do XVIII-wiecznej Szkocji. W filmografii Heughana
znajdziemy też takie filmy jak "Bajkowe Boże Narodzenie
", "Szpieg, który mnie rzucił
", "Bloodshot
", "SAS: Zamach w Eurotunelu
" czy "Miłość na nowo
".
Zobacz zwiastun finałowego sezonu serialu "Outlander"
Finałowy ósmy sezon "Outlandera
" zadebiutuje na ekranach już w marcu tego roku. Poniżej preentujemy zwiastun: