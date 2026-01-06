Newsy Seriale "Emily w Paryżu": czy powstanie 6. sezon? Netflix podjął decyzję
Netflix ogłosił, że dał zielone światło na realizację szóstego sezonu "Emily w Paryżu". Serwis poinformował o przedłużeniu serialu, zamieszczając w mediach społecznościowych wideo z odtwórczynią tytułowej roli Lily Collins

"Emily w Paryżu" z 6. sezonem




5. sezon "Emily" zadebiutował w zestawieniu top 10 Netfliksa na 2. miejscu, osiągając 13,5 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni od premiery. W kolejnym tygodniu utrzymał drugą pozycję z wynikiem 13,3 miliona wyświetleń.

"Emily w Paryżu" to historia ambitnej menadżerki z Chicago, która dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. W stolicy Francji bohaterka zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów. W piątym sezonie Emily, która objęła stanowisko szefowej Agence Grateau w Rzymie, staje przed nowymi zawodowymi i romantycznymi wyzwaniami, ucząc się życia w nowym mieście. Gdy wszystko zaczyna układać się po jej myśli, pewien pomysł zawodowy obraca się przeciwko niej – a konsekwencje prowadzą do złamanego serca i problemów w karierze. Szukając równowagi, Emily coraz bardziej zanurza się w swoim francuskim stylu życia, aż pewien sekret zagraża jednej z jej najbliższych relacji. Konfrontując się z konfliktami z odwagą i szczerością, Emily odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność spojrzenia i gotowość na nowe możliwości.


W obsadzie serialu prócz Lily Collins znaleźli się: Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg and Michèle Laroque.  

"Emily w Paryżu": zwiastun 5. sezonu



