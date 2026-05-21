Newsy Seriale "Emily w Paryżu" dobiega końca. Szósty sezon będzie ostatnim
Deadline
Już wkrótce pożegnamy się z "Emily w Paryżu". Produkcja Netfliksa zakończy się na nadchodzącym 6. sezonie. Informację potwierdzili twórca serialu Darren Star oraz gwiazda produkcji Lily Collins, którzy przy okazji rozpoczęcia zdjęć w Grecji podzielili się zakulisowymi zdjęciami z planu finałowej odsłony.

Według zapowiedzi, nowy sezon kontynuuje wątek z finału poprzedniej serii, w którym Gabriel (Lucas Bravo) wysłał Emily (Collins) pocztówkę z Grecji i zaprosił ją do spotkania w tym kraju. 

Star podkreślił w oświadczeniu, że praca nad serialem była przygodą życia, a kończąc historię Emily czuje wdzięczność wobec platformy Netflix, studia Paramount oraz przede wszystkim widzów, którzy śledzili losy bohaterki od początku. Collins zwróciła się bezpośrednio do fanów w nagraniu, w którym zapowiedziała, że 6. sezon dostarczy wszystkiego, za co widzowie pokochali serial. Aktorka podkreśliła, że cały zespół pracuje nad tym, by finał był wyjątkowym pożegnaniem.


"Emily w Paryżu" zadebiutowała w 2020 roku i szybko stała się globalnym hitem Netfliksa. Serial przez 32 tygodnie utrzymywał się w globalnym Top 10 platformy i trafił na pierwsze miejsce w 90 krajach. Produkcja wywoływała też duży wpływ na modę i turystykę, m.in. we Francji, gdzie była nawet komentowana przez Emmanuela Macrona.

Serial opowiada historię Emily - młodej Amerykanki z Chicago, która przeprowadza się do Paryża, by rozpocząć pracę w marketingu i odnaleźć się w nowym życiu pełnym wyzwań zawodowych i romantycznych.

