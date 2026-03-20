"Enigma Variations": Aaron Taylor-Johnson zastąpi Jeremy'ego Allena White'a

Aaron Taylor-Johnson będzie gwiazdą ekranizacji kolejnej powieści André Acimana, autora literackiego pierwowzoru "Tamtych dni, tamtych nocy". Serial "Enigma Variations", oparty na książce wydanej w Polsce jako "Pięć zauroczeń", zadebiutuje na platformie Netflix.
O czym opowie serial "Enigma Variations"?
Projekt jest rozwijany od stycznia 2025 roku. Początkowo w roli głównej miał wystąpić Jeremy Allen White
("The Bear
", "Springsteen: Ocal mnie od nicości
"). Zastąpi go jednak Aaron Taylor-Johnson
, znany z takich produkcji jak "Kick-Ass
", "Avengers: Czas Ultrona
", "Zwierzęta nocy
", "Bullet Train
", "Kraven Łowca
" czy "Nosferatu
".
Książka "Pięć zauroczeń"
opowiada o miłosnych przygodach głównego bohatera o imieniu Paul. Wszystkie jego uniesienia – począwszy od fascynacji stolarzem swoich rodziców we wczesnych młodzieńczych latach, przez romanse z dziewczynami podczas studiów w Nowej Anglii, po związki z różnymi mężczyznami – są punktami zwrotnymi w jego życiu i pozostają nieprzemijającym marzeniem o prawdziwej miłości. Podczas tych romantycznych podróży Paul próbuje również odkryć, kim tak naprawdę jest.
Nad produkcją czuwa niezależne studio Media Res, które wyprodukowało również seriale "Pachinko
" i "The Morning Show
". Reżyseruje Oliver Hermanus
("Mary & George
", "The History of Sound
"). Aarona Taylora-Johnsona
ostatnio oglądaliśmy w "28 lat później
".
