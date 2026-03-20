"Enigma Variations": Aaron Taylor-Johnson zastąpi Jeremy'ego Allena White'a

Aaron Taylor-Johnson będzie gwiazdą ekranizacji kolejnej powieści André Acimana, autora literackiego pierwowzoru "Tamtych dni, tamtych nocy". Serial "Enigma Variations", oparty na książce wydanej w Polsce jako "Pięć zauroczeń", zadebiutuje na platformie Netflix.
     

Projekt jest rozwijany od stycznia 2025 roku. Początkowo w roli głównej miał wystąpić Jeremy Allen White ("The Bear", "Springsteen: Ocal mnie od nicości"). Zastąpi go jednak Aaron Taylor-Johnson, znany z takich produkcji jak "Kick-Ass", "Avengers: Czas Ultrona", "Zwierzęta nocy", "Bullet Train", "Kraven Łowca" czy "Nosferatu".
    
Książka "Pięć zauroczeń" opowiada o miłosnych przygodach głównego bohatera o imieniu Paul. Wszystkie jego uniesienia – począwszy od fascynacji stolarzem swoich rodziców we wczesnych młodzieńczych latach, przez romanse z dziewczynami podczas studiów w Nowej Anglii, po związki z różnymi mężczyznami – są punktami zwrotnymi w jego życiu i pozostają nieprzemijającym marzeniem o prawdziwej miłości. Podczas tych romantycznych podróży Paul próbuje również odkryć, kim tak naprawdę jest.

Nad produkcją czuwa niezależne studio Media Res, które wyprodukowało również seriale "Pachinko" i "The Morning Show". Reżyseruje Oliver Hermanus ("Mary & George", "The History of Sound").

Aarona Taylora-Johnsona ostatnio oglądaliśmy w "28 lat później".

W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.

