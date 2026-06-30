Alicia Vikander w ekranizacji powieści autora "Tamtych dni, tamtych nocy"

W mediach znowu głośno robi się o serialu "Enigma Variations" – nadchodzącej adaptacji kolejnej powieści autora "Tamtych dni, tamtych nocy", André Acimana. Jak donosi dziś portal Deadline, produkcja zyskała nową gwiazdę, która obok Aarona Taylora-Johnsona wystąpi na małym ekranie. Według dziennikarzy tą aktorką okazała się laureatka Oscara z 2015 roku, Alicia Vikander.
O czym opowie serial "Enigma Variations"?
Miniserial "Enigma Variations", oparty na książce wydanej w Polsce jako "Pięć zauroczeń", zadebiutuje na platformie Netflix. Projekt jest rozwijany od stycznia 2025 roku. Początkowo w roli głównej miał wystąpić Jeremy Allen White
("The Bear
", "Springsteen: Ocal mnie od nicości
"). Zastąpi go jednak Aaron Taylor-Johnson
, znany z takich produkcji jak "Kick-Ass
", "Avengers: Czas Ultrona
", "Zwierzęta nocy
", "Bullet Train
", "Kraven Łowca
" czy "Nosferatu
".
Getty Images © Mike Marsland
Książka "Pięć zauroczeń"
opowiada o miłosnych przygodach głównego bohatera o imieniu Paul. Wszystkie jego uniesienia – począwszy od fascynacji stolarzem swoich rodziców we wczesnych młodzieńczych latach, przez romanse z dziewczynami podczas studiów w Nowej Anglii, po związki z różnymi mężczyznami – są punktami zwrotnymi w jego życiu i pozostają nieprzemijającym marzeniem o prawdziwej miłości. Podczas tych romantycznych podróży Paul próbuje również odkryć, kim tak naprawdę jest. Alicia Vikander
wcieli się w jedną z miłości Paula.
Nad produkcją czuwa niezależne studio Media Res, które wyprodukowało również seriale "Pachinko
" i "The Morning Show
". Reżyseruje Oliver Hermanus
("Mary & George
"), który w zeszłym roku pojawił się na festiwalu w Cannes
ze swoim filmem "Historia dźwięku
". Za scenariusz odpowiada z kolei Amanda Kate Shuman
, autorka tekstów odcinków m.in. serialowej "Czarnej listy
".
"Historia dźwięku" – zwiastun filmu