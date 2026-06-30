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Alicia Vikander w ekranizacji powieści autora "Tamtych dni, tamtych nocy"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Enigma+Variations%22%3A+Alicia+Vikander+w+adaptacji+powie%C5%9Bci+autora+%22Tamtych+dni%2C+tamtych+nocy%22-167351
Alicia Vikander w ekranizacji powieści autora &quot;Tamtych dni, tamtych nocy&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dominique Charriau
W mediach znowu głośno robi się o serialu "Enigma Variations" – nadchodzącej adaptacji kolejnej powieści autora "Tamtych dni, tamtych nocy", André Acimana. Jak donosi dziś portal Deadline, produkcja zyskała nową gwiazdę, która obok Aarona Taylora-Johnsona wystąpi na małym ekranie. Według dziennikarzy tą aktorką okazała się laureatka Oscara z 2015 roku, Alicia Vikander.

O czym opowie serial "Enigma Variations"? 



Miniserial "Enigma Variations", oparty na książce wydanej w Polsce jako "Pięć zauroczeń", zadebiutuje na platformie Netflix. Projekt jest rozwijany od stycznia 2025 roku. Początkowo w roli głównej miał wystąpić Jeremy Allen White ("The Bear", "Springsteen: Ocal mnie od nicości"). Zastąpi go jednak Aaron Taylor-Johnson, znany z takich produkcji jak "Kick-Ass", "Avengers: Czas Ultrona", "Zwierzęta nocy", "Bullet Train", "Kraven Łowca" czy "Nosferatu". 

GettyImages-2273932851.jpg Getty Images © Mike Marsland
    

Książka "Pięć zauroczeń" opowiada o miłosnych przygodach głównego bohatera o imieniu Paul. Wszystkie jego uniesienia – począwszy od fascynacji stolarzem swoich rodziców we wczesnych młodzieńczych latach, przez romanse z dziewczynami podczas studiów w Nowej Anglii, po związki z różnymi mężczyznami – są punktami zwrotnymi w jego życiu i pozostają nieprzemijającym marzeniem o prawdziwej miłości. Podczas tych romantycznych podróży Paul próbuje również odkryć, kim tak naprawdę jest. Alicia Vikander wcieli się w jedną z miłości Paula. 

Nad produkcją czuwa niezależne studio Media Res, które wyprodukowało również seriale "Pachinko" i "The Morning Show". Reżyseruje Oliver Hermanus ("Mary & George"), który w zeszłym roku pojawił się na festiwalu w Cannes ze swoim filmem "Historia dźwięku". Za scenariusz odpowiada z kolei Amanda Kate Shuman, autorka tekstów odcinków m.in. serialowej "Czarnej listy".

"Historia dźwięku" – zwiastun filmu


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