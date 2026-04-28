"Enola Holmes 3". Netflix pokazuje pierwsze zdjęcia i ogłasza datę premiery
"Enola Holmes 3". Netflix pokazuje pierwsze zdjęcia i ogłasza datę premiery

Variety / autor: /
Stęskniliście się za Enolą Holmes? Już wkrótce znów zobaczycie ją na swoich ekranach. Netflix pokazał pierwsze zdjęcia z trzeciej części popularnej serii i potwierdził datę premiery - "Enola Holmes 3" trafi do widzów 1 lipca.

O czym opowie "Enola Holmes 3"?



Bystrą siostrę Sherlocka Holmesa (w tej roli Millie Bobby Brown) czeka tym razem nie tylko kolejna zagadka kryminalna, ale i ważne wydarzenie w życiu prywatnym. Z udostępnionych materiałów wynika, że Enola i Tewkesbury (Louis Partridge) mogą stanąć na ślubnym kobiercu.

Akcja filmu przeniesie się na Maltę. Jak zapowiada oficjalny opis, Enola zmierzy się tam z najbardziej zawiłą i niebezpieczną sprawą w swojej dotychczasowej karierze. Jednocześnie będzie musiała pogodzić życie zawodowe z rozwojem relacji z Tewkesburym - a to oznacza, że stawka będzie wyższa niż kiedykolwiek.









W obsadzie pojawi się także Henry Cavill jako Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter w roli Eudorii Holmes, a także Himesh Patel jako dr Watson i Sharon Duncan-Brewster jako Moriarty.

Za kamerą zaszła zmiana - obowiązki reżyserskie przejął Philip Barantini ("Dojrzewanie"), który zastąpił Harry'ego Bradbeera, twórcę dwóch pierwszych części. Scenariusz ponownie napisał Jack Thorne, bazując na serii książek autorstwa Nancy Springer.







Poprzednia odsłona, "Enola Holmes 2" z 2022 roku, pokazała, jak bohaterka zakłada własną agencję detektywistyczną i rozwiązuje sprawę inspirowaną historycznym strajkiem londyńskich pracownic fabryk zapałek.

