"Enola Holmes 3". Netflix pokazuje pierwsze zdjęcia i ogłasza datę premiery

Stęskniliście się za Enolą Holmes? Już wkrótce znów zobaczycie ją na swoich ekranach. Netflix pokazał pierwsze zdjęcia z trzeciej części popularnej serii i potwierdził datę premiery - "Enola Holmes 3" trafi do widzów 1 lipca.
O czym opowie "Enola Holmes 3"?
Bystrą siostrę Sherlocka Holmesa
(w tej roli Millie Bobby Brown
) czeka tym razem nie tylko kolejna zagadka kryminalna, ale i ważne wydarzenie w życiu prywatnym. Z udostępnionych materiałów wynika, że Enola i Tewkesbury (Louis Partridge
) mogą stanąć na ślubnym kobiercu.
Akcja filmu przeniesie się na Maltę. Jak zapowiada oficjalny opis, Enola zmierzy się tam z najbardziej zawiłą i niebezpieczną sprawą w swojej dotychczasowej karierze. Jednocześnie będzie musiała pogodzić życie zawodowe z rozwojem relacji z Tewkesburym - a to oznacza, że stawka będzie wyższa niż kiedykolwiek.
W obsadzie pojawi się także Henry Cavill
jako Sherlock Holmes
, Helena Bonham Carter
w roli Eudorii Holmes, a także Himesh Patel
jako dr Watson
i Sharon Duncan-Brewster
jako Moriarty.
Za kamerą zaszła zmiana - obowiązki reżyserskie przejął Philip Barantini
("Dojrzewanie
"), który zastąpił Harry'ego Bradbeera
, twórcę dwóch pierwszych części. Scenariusz ponownie napisał Jack Thorne
, bazując na serii książek autorstwa Nancy Springer
.
Poprzednia odsłona, "Enola Holmes 2
" z 2022 roku, pokazała, jak bohaterka zakłada własną agencję detektywistyczną i rozwiązuje sprawę inspirowaną historycznym strajkiem londyńskich pracownic fabryk zapałek.
