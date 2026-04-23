"Epic: Musical" – fenomen z TikToka trafi na ekran jako animacja

Hollywood sięga po viralowy hit z TikToka. "Epic", musicalowa reinterpretacja "Odysei" Homera, ma trafić na ekrany jako animowany film, a za projektem stoją Jerry Bruckheimer oraz Kevin Weaver (producent takich albumów, jak "Barbie: The Album" czy "Suicide Squad: The Album"). W zespole producenckim znalazł się także twórca projektu Jorge Rivera-Herrans.
"Epic: Musical" – fenomen social mediów
"Epic: The Musical" to dzieło Jorge Rivera-Herransa. Projekt narodził się jako praca dyplomowa na University of Notre Dame. To tak zwany "album koncepcyjny" inspirowany "Odyseją" Homera. Opowiada historię Odyseusza, który po wojnie trojańskiej próbuje wrócić do Itaki, mierząc się z bogami, potworami i własnymi słabościami. Śpiewany album podzielony jest na dziewięć tematycznych sag wydawanych etapami, obejmuje m.in. wątki cyklopów, oceanu czy Circe. Całość łączy współczesną produkcję popową z elementami orkiestrowymi i filmowym rozmachem.
Rivera-Herrans publikował proces twórczy na TikToku, a od 2022 roku wydawał kolejne części jako musicale. EP-ki trafiały na szczyty iTunes i list soundtracków – w pewnym momencie "Epic" zajmowało dziewięć z dziesięciu pierwszych miejsc. Dziś projekt ma ponad 4 miliardy odtworzeń i 7 miliardów wyświetleń mniejszych odcinków.
Animowana adaptacja jest na wczesnym etapie i wkrótce zostanie zaprezentowana studiom oraz platformom streamingowym. Dla Bruckheimera
będzie to pierwszy projekt animowany, choć producent od lat – począwszy od "Flashdance
" – łączy kino z muzyką.
Wydaje się, że moment na animowaną "Odyseję” jest idealny – nad własną wersją pracuje Christopher Nolan
. Jego "Odyseja
" pełna hollywoodzkich gwiazd zadebiutuje 17 lipca.