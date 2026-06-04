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"Epoka lodowcowa 6": Wiewiór i spółka wracają w pierwszym zwiastunie

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&quot;Epoka lodowcowa 6&quot;: Wiewiór i spółka wracają w pierwszym zwiastunie
5 lutego 2027 roku na ekranach kin zadebiutuje zapowiadana od dawna szósta odsłona kasowej serii "Epoka lodowcowa". Dziś w sieci pojawił się pierwszy teaser filmu. 

"Epoka lodowcowa 6": teaser




Szczegóły filmu trzymane są na razie w tajemnicy. Wiemy jednak, ze na ekran powrócą Maniek, Sid, Diego, Ela oraz Wiewiór. Stanowisko reżysera piastuje John C. Donkin.


Pierwsza "Epoka lodowcowa" trafiła na ekrany kin w 2002 roku. Film w reżyserii Chrisa Wedge'a cieszył się sympatią zarówno widzów, jak i krytyków. Walczył m.in. o Oscara i nagrody Annie. Leniwiec Sid, mamut Manfred i tygrys szablozębny Diego powrócili w serii sequeli. Ostatni z nich, "Mocne uderzenie", trafił na ekrany w 2016 roku. Łącznie seria przyniosła producentom ponad trzy miliardy dolarów wpływów z samych kin. 

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