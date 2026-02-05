"Eragon" powróci! Tym razem jako serial

Dojrzewający na początku lat 2000. czują prawdopodobnie uderzenie nostalgii czytając powyższy nagłówek. To prawda – "Eragon" powróci na ekrany. Jak informują właśnie dziennikarze Deadline, poczytna młodzieżowa seria Christophera Paoliniego zostanie zamieniona w serial aktorski dzięki staraniom Disneya.
Serialowy "Eragon" – co wiemy?
Choć wstępne rozmowy nad przeniesieniem "Eragona" ponownie na ekran zaczęły się już w 2022 roku, gdy 20th Century Television zakupiło prawa do ekranizacji serii, dopiero niedawno ruszyła prawdziwa praca kreatywna. Zespół twórców został ostatecznie skompletowany, a scenarzyści zaczęli już opracowywać fabularny szkielet opowieści. Głównymi showrunnerami produkcji zostali Todd Harthan
("Genialna Morgan
") oraz sam autor książkowego pierwowzoru, Christopher Paolini
. Nad produkcją w roli producenta wykonawczego czuwa także Marc Webb
(seria "Niesamowity Spider-Man
").
O czym opowiada "Eragon"? Christopher Paolini
sam wydał "Eragona" w 2002 roku. Powieść zwróciła uwagę fanów, co sprawiło, że cyklem zainteresował się renomowany wydawca. Pierwsze "normalne" wydanie miało miejsce w 2003 roku i z miejsca zmieniło Paoliniego
w jednego z najpoczytniejszych autorów gatunku. Dotychczas wszystkie części serii "Dziedzictwo", której "Eragon" jest pierwszą częścią, sprzedały się w liczbie ponad 40 milionów egzemplarzy na całym świecie.
Tytułowy Eragon to 15-letni chłopiec, mieszkaniec magicznej krainy Alagaësii, w której do niedawna można było spotkać Jeźdźców Smoków. Ci jednak zostali wymordowani przez szalonego króla Galbatorixa. Pewnego dnia Eragon znajduje dziwny, niebieski kamień. Okazuje się jednak, że to wcale nie był kamień, lecz jaj, z którego wykluł się smok. Chłopak w tajemnicy wychowuje smoka. Jednak wkrótce będzie musiał uciekać. Tak rozpoczyna się jego pełna przygód wyprawa, która zmieni świat.
W 2006 roku "Eragon
" trafił do kin w formie widowiska fantasy. Główną rolę zagrał w nim Ed Speleers
. Kosztujące 100 milionów widowisko zarobiło na świecie 250 milionów.
"Eragon" - zwiastun filmu z 2006 roku