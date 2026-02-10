"Erupcja". Charli xcx w Warszawie! Zobacz zwiastun

Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu "Erupcja". Akcja obrazu, którego gwiazdą jest Charli xcx, rozgrywa się w Warszawie. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O filmie "Erupcja" "Erupcja"
to amerykańsko-polska koprodukcja, która swoją światową premierę miała na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto, ale kina będzie próbować podbić w tym roku.
Za reżyserię odpowiada Pete Ohs
("To właśnie jest piękne w ugryzieniu kleszcza
"). Przed kamera pojawia się artystka Charli xcx
, a partnerują jej Will Madden
, Jeremy O. Harris
i Lena Góra
.
Erupcja wulkanu sprawia, że Bethany (Charli xcx
) i jej przyszły narzeczony Rob (Will Madden
) zostają uwięzieni w Warszawie. Bethany odbiera erupcję wulkanu jako znak, by porzucić swój bagaż — zarówno emocjonalny, jak i dosłowny. Porzuca chłopaka i odnawia więź z przyjaciółką z dzieciństwa, Nel (Lena Góra
). Tak zaczyna się podróż po loftach, klubach i uliczkach Warszawy, która coraz bardziej zaczyna przypominać plan ucieczki przebrany za nocne wyjście.
