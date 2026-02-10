Newsy Filmy "Erupcja". Charli xcx w Warszawie! Zobacz zwiastun
"Erupcja". Charli xcx w Warszawie! Zobacz zwiastun

Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu "Erupcja". Akcja obrazu, którego gwiazdą jest Charli xcx, rozgrywa się w Warszawie.


O filmie "Erupcja"



"Erupcja" to amerykańsko-polska koprodukcja, która swoją światową premierę miała na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto, ale kina będzie próbować podbić w tym roku.

Za reżyserię odpowiada Pete Ohs ("To właśnie jest piękne w ugryzieniu kleszcza"). Przed kamera pojawia się artystka Charli xcx, a partnerują jej Will Madden, Jeremy O. Harris i Lena Góra.

Erupcja wulkanu sprawia, że  Bethany (Charli xcx) i jej przyszły narzeczony Rob (Will Madden) zostają uwięzieni w Warszawie. Bethany odbiera erupcję wulkanu jako znak, by porzucić swój bagaż — zarówno emocjonalny, jak i dosłowny. Porzuca chłopaka i odnawia więź z przyjaciółką z dzieciństwa, Nel (Lena Góra). Tak zaczyna się podróż po loftach, klubach i uliczkach Warszawy, która coraz bardziej zaczyna przypominać plan ucieczki przebrany za nocne wyjście.

Zwiastun filmu "Erupcja"



