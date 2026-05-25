Szokująca śmierć w "Euforii". Gwiazda serialu komentuje

Zadebiutował już przedostatni odcinek 3. sezonu serialu "Euforia". Z pewnością nie przejdzie on bez echa - Sam Levinson uśmiercił w nim bowiem jednego z głównych bohaterów. UWAGA! PONIŻEJ DUŻE SPOILERY
Zwrot akcji pod koniec sezonu
W siódmym odcinku umiera Nate Jacobs, grany od początku serialu przez Jacoba Elordiego
. Na polecenie Naza bohater zostaje zakopany żywcem na placu budowy, a Cassie (Sydney Sweeney
) ma 72 godziny, by zdobyć milion dolarów okupu i go uratować. Zanim jednak zdąży to zrobić, Nate zostaje ukąszony przez grzechotnika, który wślizguje się do trumny.
W opublikowanym przez HBO materiale zza kulis Jacob Elordi
przyznał, że taki koniec idealnie pasuje do postaci Nate’a: To naprawdę świetny sposób, żeby odejść. Nate popełnił w życiu tyle błędów i dokonał tylu mrocznych wyborów, że dobrze zobaczyć, dokąd go to wszystko doprowadziło. Elordi
opowiedział też o samym kręceniu sceny śmierci. Aktor zdradził, że większość czasu spędził zamknięty w ciasnej trumnie (twórcy chcieli podkreślić klaustrofobiczny klimat), ale uważa, że "było tam całkiem spokojnie". Największe emocje pojawiły się dopiero wtedy, gdy do trumny trafił wąż. Produkcja wykorzystała prawdziwego boa dusiciela z doczepioną atrapą grzechotki, choć ujęcia samego grzechotnika nagrano już z udziałem autentycznego gada. Elordi
wspomina: Był super słodki. Naprawdę lubił się przytulać. Po prostu leżał obok mnie. Problem był taki, że był strasznie śpiący, więc musiałem go trochę szturchać, żeby się ruszył.
Aktor nie ukrywa też emocji związanych z pożegnaniem z serialem. To gorzko-słodkie uczucie. Ten serial jest ogromną częścią nie tylko mojej kariery, ale też mojego życia. To było niesamowite doświadczenie i jestem bardzo dumny, że mogłem być częścią tego projektu.
Zakopanie Nate’a uruchamia w odcinku lawinę kolejnych wydarzeń. Cassie odnajduje jego ciało po tym, jak Maddy (Alexa Demie
) próbuje zdobyć pieniądze u Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje
). Gangster zabija jednak Naza i zaczyna podejrzewać, że Rue współpracuje z DEA.
Sama Rue, grana przez Zendayę
, coraz bardziej wikła się w niebezpieczną grę między Laurie, Alamo i federalnymi agentami. Odcinek kończy się kolejnym cliffhangerem: Rue i Faye odkrywają w sejfie Wayne’a dziesiątki dokumentów należących do zaginionych młodych kobiet. Z kolei na początku odcinka poznajemy historię Alego (Colman Domingo
).
