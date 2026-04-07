"Euforia" skończy się po trzecim sezonie – sugeruje Zendaya

Niepełny tydzień dzieli nas od premiery pierwszego odcinka trzeciego sezonu "Euforii". Przez ostatnie cztery lata fani czekali na kontynuację serialu, licząc, że produkcja poprowadzi dalej niedomknięte wątki czy ścieżki postaci. Jak się dziś okazuje – doprowadzi je prawdopodobnie ku końcowi. Zendaya, główna gwiazda serialu, zasugerowała ostatnio w wywiadzie, że "Euforię" czeka koniec po premierze trzeciego sezonu.
Co powiedziała Zendaya?
Oczywiście o tym, że sezon trzeci serialu będzie tym finałowym, spekulowano już od pewnego czasu – fani produkcji byli raczej gotowi na to, że powrót po czterech latach czeka nas po to, by domknąć fabularne rozwiązania, których nie był w stanie spuentować sezon drugi. Przekonanie to podważył jednak kilka miesięcy temu szef HBO, Casey Bloys. Kierując się światową popularnością "Euforii
", w rozmowie z dziennikarzami sugerował, że produkcja może rozwinąć się do jeszcze kolejnego, czwartego sezonu. Sam kończy właśnie trzeci sezon. Mogę powiedzieć, że wymyślił fantastyczny sposób, by przenieść wszystkich bohaterów o pięć lat do przodu. Jeśli chodzi o to, co chciałby zrobić dalej – porozmawiamy o różnych pomysłach. Na razie jednak skupia się na dokończeniu trzeciego sezonu i doprowadzeniu go do premiery
– mówił na początku roku szef HBO.
Słowa te wzbudziły szereg dywagacji fanów, które dało zaobserwować się w przestrzeniach internetu. Dziś je wszystkie ucina wypowiedź głównej gwiazdy produkcji. Zendaya
, zaproszona ostatnio do programu "The Drew Barrymore Show", zasugerowała, że po nadchodzącym trzecim sezonie należy spodziewać się fabularnej puenty serialu. Na pytanie, czy trzeci sezon powinno traktować się jako kończący "Euforię
", aktorka odpowiedziała: Myślę, że tak
– powiedziała Zendaya
– To będzie domknięcie
[tej historii] – dodała, gdy prowadząca Drew Barrymore
zaczęła dopytywać, z jakim nastawieniem ma oglądać nowe odcinki "Euforii
".
"Euforia" – co czeka nas w sezonie trzecim?
Przypomnijmy, że przez okres pomiędzy drugim a trzecim sezonem "Euforii
" sporo zmieniło się u bohaterów serialu. Rue (Zendaya
) znajduje się teraz w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly
) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer
) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, bardzo starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie
) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow
) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone
. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney
) i Nate (Jacob Elordi
) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub.
Premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu odbędzie się 13 kwietnia na platformie HBO Max. Kolejne odcinki będą ukazywały się co tydzień aż do 1 czerwca, kiedy premierę będzie miał ostatni, ósmy odcinek z tego sezonu.
"Euforia" – zwiastun trzeciego sezonu serialu