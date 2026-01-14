"Euforia"! Jest zwiastun 3. sezonu hitu z Zendayą! [WIDEO]

Trzeci sezon "Euforii" trafi na HBO Max już niebawem. Tymczasem na youtube'owym kanale platformy pojawił się pierwszy zwiastun. Prezentujemy go poniżej.
Co wiemy o trzecim sezonie "Euforii"? Zobacz pierwszy zwiastun
Pierwszy odcinek trzeciego sezonu "Euforii
" zadebiutuje na HBO Max już 13 kwietnia. Kolejne będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Zobaczcie zwiastun:
Rue (Zendaya
) w trzecim sezonie znajduje się w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly
) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer
) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie
) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow
) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone
. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney
) i Nate (Jacob Elordi
) – okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub. Sam Levinson
obiecuje, że będzie to niezapomniana noc.
Twórca stwierdził, że wszyscy powyżsi członkowie obsady chcieli wrócić, co zaowocowało nowymi kontraktami - twórca jest oczywiście świadomy, jak bardzo rozwinęła się kariera większości z nich. Levinson
zapowiada, że to właśnie trzeci sezon "Euforii
" będzie najlepszy ze wszystkich.
Inni powracający aktorzy to Eric Dane
, Chloe Cherry
, Dominic Fike
, Nika King
i Colman Domingo
. Do obsady dołączyli m.in. Danielle Deadwyler
, Eli Roth
, Natasha Lyonne
, Rosalía
, Marshawn Lynch
, Sam Trammell
oraz Asante Blackk
.