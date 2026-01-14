Newsy "Euforia"! Jest zwiastun 3. sezonu hitu z Zendayą! [WIDEO]
Trzeci sezon "Euforii" trafi na HBO Max już niebawem. Tymczasem na youtube'owym kanale platformy pojawił się pierwszy zwiastun. Prezentujemy go poniżej. 

Co wiemy o trzecim sezonie "Euforii"? Zobacz pierwszy zwiastun


Pierwszy odcinek trzeciego sezonu "Euforii" zadebiutuje na HBO Max już 13 kwietnia. Kolejne będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Zobaczcie zwiastun:


Rue (Zendaya) w trzecim sezonie znajduje się w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) – okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub. Sam Levinson obiecuje, że będzie to niezapomniana noc.
    

Twórca stwierdził, że wszyscy powyżsi członkowie obsady chcieli wrócić, co zaowocowało nowymi kontraktami - twórca jest oczywiście świadomy, jak bardzo rozwinęła się kariera większości z nich. Levinson zapowiada, że to właśnie trzeci sezon "Euforii" będzie najlepszy ze wszystkich.

Inni powracający aktorzy to Eric DaneChloe Cherry, Dominic Fike, Nika King i Colman Domingo. Do obsady dołączyli m.in. Danielle Deadwyler, Eli Roth, Natasha Lyonne, Rosalía, Marshawn Lynch, Sam Trammell oraz Asante Blackk.


