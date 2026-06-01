"Euforia" oficjalnie dobiegła końca. Emocjonalne momenty w finale serialu

Po siedmiu latach i trzech sezonach "Euforia" dobiegła końca. Twórca serialu, Sam Levinson, ujawnił w podcaście "Popcast", że trzeci sezon był jednocześnie ostatnim rozdziałem historii. Informację potwierdziło również HBO.
UWAGA! PONIŻEJ SPOILERY DOTYCZĄCE FINAŁU SERIALU!
Decyzja nie jest szczególnym zaskoczeniem. Wcielająca się w główną rolę Zendaya
już wcześniej sugerowała w wywiadach, że serial zmierza ku zakończeniu. Produkcja trzeciego sezonu była opóźniana, a między drugą i trzecią odsłoną minęły aż cztery lata. W tym czasie wielu członków obsady, w tym Zendaya
, Jacob Elordi
i Sydney Sweeney
, stało się gwiazdami największych hollywoodzkich produkcji.
Jak Sam Levinson zakończył "Euforię"?
A co w finale, zatytułowanym "In God We Trust"? Po tym, jak w odcinku sprzed tygodnia zginął Nate Jacobs (Jacob Elordi
), przyszedł czas na śmierć głównej bohaterki. Grana przez Zendayę
Rue umiera po zażyciu tabletek skażonych fentanylem, które Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje
) celowo zostawił na widoku. Wcześniej obserwujemy jej sny, w których Rue m.in. spotyka się ze swoją mamą (Nika King
). W sekwencji pojawia się też Fezco O'Neill, którego w dwóch poprzednich sezonach grał Angus Cloud
. Aktor zmarł w 2023 roku po przypadkowym przedawkowaniu. Wcześniej w trzecim sezonie dowiedzieliśmy się, że Fezco żyje i jest w więzieniu; Rue kontaktowała się z nim telefonicznie. Levinson
opowiadał, że świadomie zdecydował się nie uśmiercać Fezco w serialu mimo śmierci aktora - był to dla niego sposób, by w jakiś sposób utrzymać Clouda
przy życiu. Z kolei śmierć Rue nazwał szczerym zakończeniem, biorąc pod uwagę, do czego może doprowadzić uzależnienie od narkotyków.
Po śmierci Rue Ali (Colman Domingo
) wyrusza pomścić bohaterkę. Tymczasem Maddy (Alexa Demie
) i Cassie (Sydney Sweeney
) postanawiają wynająć sypialnie w domu tej drugiej na potrzeby realizacji materiałów na OnlyFans. Jules (Hunter Schafer
) pojawia się tylko w jednej scenie, stosunkowo mało czasu otrzymuje również Lexie (Maude Apatow
). Ostatnia scena "Euforii
" ukazuje Alego, który odwiedza rodzinę, z którą Rue spotkała się w pierwszym odcinku sezonu. W wyobraźni widzi siedzącą przy stole bohaterkę, a ona żegna się z widzami słowami: "Niech Bóg błogosławi nas wszystkich".
"Euforia" - zwiastun 3. sezonu