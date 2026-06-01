"Euforia" oficjalnie dobiegła końca. Emocjonalne momenty w finale serialu

Deadline, The Hollywood Reporter
Po siedmiu latach i trzech sezonach "Euforia" dobiegła końca. Twórca serialu, Sam Levinson, ujawnił w podcaście "Popcast", że trzeci sezon był jednocześnie ostatnim rozdziałem historii. Informację potwierdziło również HBO.

UWAGA! PONIŻEJ SPOILERY DOTYCZĄCE FINAŁU SERIALU!


Decyzja nie jest szczególnym zaskoczeniem. Wcielająca się w główną rolę Zendaya już wcześniej sugerowała w wywiadach, że serial zmierza ku zakończeniu. Produkcja trzeciego sezonu była opóźniana, a między drugą i trzecią odsłoną minęły aż cztery lata. W tym czasie wielu członków obsady, w tym Zendaya, Jacob Elordi i Sydney Sweeney, stało się gwiazdami największych hollywoodzkich produkcji.

Jak Sam Levinson zakończył "Euforię"?



A co w finale, zatytułowanym "In God We Trust"? Po tym, jak w odcinku sprzed tygodnia zginął Nate Jacobs (Jacob Elordi), przyszedł czas na śmierć głównej bohaterki. Grana przez Zendayę Rue umiera po zażyciu tabletek skażonych fentanylem, które Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) celowo zostawił na widoku. Wcześniej obserwujemy jej sny, w których Rue m.in. spotyka się ze swoją mamą (Nika King). W sekwencji pojawia się też Fezco O'Neill, którego w dwóch poprzednich sezonach grał Angus Cloud. Aktor zmarł w 2023 roku po przypadkowym przedawkowaniu. Wcześniej w trzecim sezonie dowiedzieliśmy się, że Fezco żyje i jest w więzieniu; Rue kontaktowała się z nim telefonicznie. Levinson opowiadał, że świadomie zdecydował się nie uśmiercać Fezco w serialu mimo śmierci aktora  - był to dla niego sposób, by w jakiś sposób utrzymać Clouda przy życiu. Z kolei śmierć Rue nazwał szczerym zakończeniem, biorąc pod uwagę, do czego może doprowadzić uzależnienie od narkotyków. 


Po śmierci Rue Ali (Colman Domingo) wyrusza pomścić bohaterkę. Tymczasem Maddy (Alexa Demie) i Cassie (Sydney Sweeney) postanawiają wynająć sypialnie w domu tej drugiej na potrzeby realizacji materiałów na OnlyFans. Jules (Hunter Schafer) pojawia się tylko w jednej scenie, stosunkowo mało czasu otrzymuje również Lexie (Maude Apatow). Ostatnia scena "Euforii" ukazuje Alego, który odwiedza rodzinę, z którą Rue spotkała się w pierwszym odcinku sezonu. W wyobraźni widzi siedzącą przy stole bohaterkę, a ona żegna się z widzami słowami: "Niech Bóg błogosławi nas wszystkich".

"Euforia" - zwiastun 3. sezonu



