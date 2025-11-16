"Euforia": zakończono zdjęcia do trzeciego sezonu

To już ten moment. Po dziewięciu miesiącach nieustannych zdjęć na planie trzeciego sezonu "Euforii" właśnie padł ostatni klaps. O fakcie tym dziennikarzy poinformowała wczoraj jedna z gwiazd serialu, Sydney Sweeney.
Trzeci sezon "Euforii" zakończył zdjęcia
Aktorka i jedna z głównych gwiazd produkcji podzieliła się tą informacją w trakcie panelu promującego film "Christy
" z jej pierwszoplanowym udziałem. Obok pytań o spektakularną fizyczną metamorfozę dokonaną na potrzeby projektu Davida Michôda
, dziennikarze nie mogli odpuścić okazji zapytania Sweeney
o jakiekolwiek szczegóły związane z nadchodzącym sezonem "Euforii
". Wiecie, że nic nie mogę wam powiedzieć, absolutnie nic. Ale zakończyłam zdjęcia w zeszłym tygodniu, to bardzo ekscytujące. Kręciliśmy od lutego
– odpowiedziała dziennikarzom aktorka.
Zakończone zdjęcia oznaczają, że produkcja bez większych problemów powinna trafić na platformę w pierwotnie planowym terminie – już wiosną przyszłego roku. Jeśli tak by się stało, trzeci sezon trafiłby w ręce widzów ponad cztery lata po premierze drugiego sezonu i prawie siedem od debiutu serialu na HBO.
Jak informowaliśmy jakiś czas temu, trzeci sezon "Euforii
" przyniesie widzom sporo zmian. Oprócz przeskoku czasowego powodującego, że bohaterowie będą już absolwentami liceum, do obsady oraz twórców dołączą nowe nazwiska. W rolach gościnnych pojawią się piosenkarka Rosalía
, Darrell Britt-Gibson
("Barry
"), James Landry Hébert
("1883
") oraz Sharon Stone
("Nagi instynkt
"). Producenci oznajmili także, że odpowiedzialnego za muzykę Labrintha
wspomógł w tym sezonie dwukrotny laureat Oscara
, Hans Zimmer
. Sam Levinson
nakręcił trzeci sezon na taśmie 65mm.
"Euforia" – zwiastun drugiego sezonu