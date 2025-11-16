Newsy Seriale "Euforia": zakończono zdjęcia do trzeciego sezonu
"Euforia": zakończono zdjęcia do trzeciego sezonu

To już ten moment. Po dziewięciu miesiącach nieustannych zdjęć na planie trzeciego sezonu "Euforii" właśnie padł ostatni klaps. O fakcie tym dziennikarzy poinformowała wczoraj jedna z gwiazd serialu, Sydney Sweeney.



Trzeci sezon "Euforii" zakończył zdjęcia



Aktorka i jedna z głównych gwiazd produkcji podzieliła się tą informacją w trakcie panelu promującego film "Christy" z jej pierwszoplanowym udziałem. Obok pytań o spektakularną fizyczną metamorfozę dokonaną na potrzeby projektu Davida Michôda, dziennikarze nie mogli odpuścić okazji zapytania Sweeney o jakiekolwiek szczegóły związane z nadchodzącym sezonem "Euforii". 

Wiecie, że nic nie mogę wam powiedzieć, absolutnie nic. Ale zakończyłam zdjęcia w zeszłym tygodniu, to bardzo ekscytujące. Kręciliśmy od lutego – odpowiedziała dziennikarzom aktorka.

Zakończone zdjęcia oznaczają, że produkcja bez większych problemów powinna trafić na platformę w pierwotnie planowym terminie – już wiosną przyszłego roku. Jeśli tak by się stało, trzeci sezon trafiłby w ręce widzów ponad cztery lata po premierze drugiego sezonu i prawie siedem od debiutu serialu na HBO. 

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, trzeci sezon "Euforii" przyniesie widzom sporo zmian. Oprócz przeskoku czasowego powodującego, że bohaterowie będą już absolwentami liceum, do obsady oraz twórców dołączą nowe nazwiska. W rolach gościnnych pojawią się piosenkarka Rosalía, Darrell Britt-Gibson ("Barry"), James Landry Hébert ("1883") oraz Sharon Stone ("Nagi instynkt"). Producenci oznajmili także, że odpowiedzialnego za muzykę Labrintha wspomógł w tym sezonie dwukrotny laureat Oscara, Hans Zimmer. Sam Levinson nakręcił trzeci sezon na taśmie 65mm.

