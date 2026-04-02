"Euforia": starzy znajomi i nowi bohaterowie na zdjęciach z 3. sezonu serialu

HBO rozkręciło się z promocją trzeciego sezonu "Euforii". W ostatnim czasie do sieci trafiło sporo nowych zdjęć z bohaterami serialu - zarówno powracającymi, jak i nowymi, w których wcielają się m.in. Sharon Stone i Toby Wallace. Zebraliśmy je poniżej.

Co wiemy o trzecim sezonie "Euforii"?



Rue (Zendaya) w trzecim sezonie znajduje się w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub.









Inni powracający aktorzy to Eric Dane, Chloe Cherry, Dominic Fike, Nika King i Colman Domingo. Do obsady dołączyli m.in. Danielle Deadwyler, Eli Roth, Natasha Lyonne, Rosalía, Marshawn Lynch, Sam Trammell, Toby Wallace, Anna Van Patten, Adewale Akinnuoye-Agbaje oraz Asante Blackk.








toby-wallace.jpg


"Euforia" - zwiastun 3. sezonu


Nowy sezon zadebiutuje 13 kwietnia.

3 2 1 0

Powiązane artykuły Euforia

Zobacz wszystkie artykuły

Euforia  (2019)

 Euforia

Euphoria  (2012)

 Euphoria

