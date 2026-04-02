"Euforia": starzy znajomi i nowi bohaterowie na zdjęciach z 3. sezonu serialu

HBO rozkręciło się z promocją trzeciego sezonu "Euforii". W ostatnim czasie do sieci trafiło sporo nowych zdjęć z bohaterami serialu - zarówno powracającymi, jak i nowymi, w których wcielają się m.in. Sharon Stone i Toby Wallace. Zebraliśmy je poniżej.
Co wiemy o trzecim sezonie "Euforii"?
Rue (Zendaya
) w trzecim sezonie znajduje się w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly
) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer
) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie
) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow
) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone
. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney
) i Nate (Jacob Elordi
) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub.
Inni powracający aktorzy to Eric Dane
, Chloe Cherry
, Dominic Fike
, Nika King
i Colman Domingo
. Do obsady dołączyli m.in. Danielle Deadwyler
, Eli Roth
, Natasha Lyonne
, Rosalía
, Marshawn Lynch
, Sam Trammell
, Toby Wallace
, Anna Van Patten
, Adewale Akinnuoye-Agbaje
oraz Asante Blackk
.
"Euforia" - zwiastun 3. sezonu
Nowy sezon zadebiutuje 13 kwietnia.