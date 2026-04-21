"Evil Dead Burn": jest pierwszy teaser! Czołgaj się albo giń

Warner Bros. i Sony zaprezentowały teaserowy zwiastun horroru "Evil Dead Burn". Najnowsza odsłona kultowej serii kina grozy zadebiutuje w kinach 10 lipca.
"Evil Dead Burn": teaser
"Evil Dead Burn": o filmie
Po śmierci męża młoda wdowa szuka ukojenia u swoich teściów w ich położonym na odludziu domu. Kiedy jednak kolejni domownicy przedzierzgają się w krwiożercze demony, rodzinne spotkanie zamienia się w zjazd rodem z piekła. Bohaterka odkrywa wówczas, że przysięgi, które złożyła za życia trwają nawet po śmierci.
W obsadzie filmu znaleźli się Souheila Yacoub
, Tandi Wright
, Hunter Doohan
, Luciane Buchanan
, Erroll Shand
, Maude Davey, George Pullar
oraz Greta Van Den Brink
. Reżyserem i współscenarzystą jest pochodzący z Francji Sébastien Vaniček
("Robactwo
"). Stanowiska producentów piastują związani z serią od samego początku Sam Raimi
i Robert Tapert
.