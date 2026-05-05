"Martwe zło" czai się tuż za rogiem. Oto pierwszy zwiastun "Evil Dead Burn"

Niedługo przyszło nam czekać na pierwszy pełny zwiastun filmu "Evil Dead Burn" – kolejnej odsłony (dosłownie) nieśmiertelnego już cyklu Sama Raimiego. Odpowiedzialne za produkcję studio Warner Bros. za pośrednictwem swojego konta w serwisie YouTube podzieliło się pierwszymi ujęciami z nadchodzącego horroru. Możecie zobaczyć je w poniższym materiale.

Przypomnijmy, że "Evil Dead Burn" jest kolejnym niezależnym od głównej serii projektem osadzonym w świecie stworzonym przez Sama Raimiego. Historia śledzi losy młodej wdowy, która po śmierci męża szuka ukojenia u swoich teściów w ich położonym na odludziu domu. Kiedy jednak kolejni domownicy przedzierzgają się w krwiożercze demony, rodzinne spotkanie zamienia się w zjazd rodem z piekła. Bohaterka odkrywa wówczas, że przysięgi, które złożyła za życia, trwają nawet po śmierci. 



W obsadzie filmu znaleźli się Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey, George Pullar oraz Greta Van Den Brink

Reżyserem i współscenarzystą jest pochodzący z Francji Sébastien Vaniček ("Robactwo"). Stanowiska producentów piastują związani z serią od samego początku Sam Raimi i Robert Tapert, a także Lee Cronin, twórca niedawnego filmu "Martwe zło: Przebudzenie". "Evil Dead Burn" trafi do kin 10 lipca 2026 roku.

