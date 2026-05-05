"Martwe zło" czai się tuż za rogiem. Oto pierwszy zwiastun "Evil Dead Burn"

Niedługo przyszło nam czekać na pierwszy pełny zwiastun filmu "Evil Dead Burn" – kolejnej odsłony (dosłownie) nieśmiertelnego już cyklu Sama Raimiego. Odpowiedzialne za produkcję studio Warner Bros. za pośrednictwem swojego konta w serwisie YouTube podzieliło się pierwszymi ujęciami z nadchodzącego horroru. Możecie zobaczyć je w poniższym materiale.
"Evil Dead Burn" – zwiastun filmu
"Evil Dead Burn": co wiemy o filmie?
Przypomnijmy, że "Evil Dead Burn
" jest kolejnym niezależnym od głównej serii projektem osadzonym w świecie stworzonym przez Sama Raimiego
. Historia śledzi losy młodej wdowy, która po śmierci męża szuka ukojenia u swoich teściów w ich położonym na odludziu domu. Kiedy jednak kolejni domownicy przedzierzgają się w krwiożercze demony, rodzinne spotkanie zamienia się w zjazd rodem z piekła. Bohaterka odkrywa wówczas, że przysięgi, które złożyła za życia, trwają nawet po śmierci.
W obsadzie filmu znaleźli się Souheila Yacoub
, Tandi Wright
, Hunter Doohan
, Luciane Buchanan
, Erroll Shand
, Maude Davey, George Pullar
oraz Greta Van Den Brink
.
Reżyserem i współscenarzystą jest pochodzący z Francji Sébastien Vaniček
("Robactwo
"). Stanowiska producentów piastują związani z serią od samego początku Sam Raimi
i Robert Tapert
, a także Lee Cronin, twórca niedawnego filmu "Martwe zło: Przebudzenie". "Evil Dead Burn
" trafi do kin 10 lipca 2026 roku.