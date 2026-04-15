Będzie brutalnie. Pokazano zwiastun nowego "Martwego zła"
Joblo / autor: /
W czasie wtorkowej prezentacji studia Warner Bros. pokazano roboczą wersję zwiastuna filmu "Evil Dead Burn". To jeden z dwóch filmów z uniwersum "Martwego zła", jaki powstaje dla studia WB. Drugi - "Evil Dead Wrath" - trafi do kin w 2028 roku.

Brutalny zwiastun "Evil Dead Burn"



Za "Evil Dead Burn" odpowiada francuski reżyser Sébastien Vaniček. W wywiadach podkreślał, że jego celem jest realizacja filmu strasznego, bolesnego, który przetestuje widzów.


I wygląda na to, że pierwszy zwiastun spełnia obietnice reżysera. Wśród scen, które pokazano w Las Vegas, największe wrażenie zrobiła ta z zagłówkiem samochodowego siedzenia, który przebił głowę kobiety. Jest też scena z zatrzaskującymi się drzwiami samochodu na dłoni, co powoduje odcięcie palców. Jest też mężczyzna spadający na otwartą zmywarkę wypełnioną nożami.

W czasie prezentacji podkreślono, że nie jest to wersja zwiastuna, jaka trafi do sieci i kin, lecz wersja robocza zawierająca kilka makabrycznych dodatków specjalnie przygotowanych na potrzeby CinemaCon.

Zwiastun nie ujawnia zbyt wiele na temat fabuły. Wygląda jednak na to, że będzie to kolejna opowieść o rodzinie naznaczonej tragedią i krwawej cenie, jaką zapłacą za pragnienie odzyskania straconego życia.

W obsadzie filmu są: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan,  Tandi Wrigh,  Erroll Shand, Edgar Price, Maude Davey, Keanu Karim i Victory Ndukwe.

Zwiastun filmu "Robactwo", który wyreżyserował autor "Evil Dead Burn"




