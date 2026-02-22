"Evil Dead Wrath" – nowy film z serii "Martwe zło" rozpoczął zdjęcia

Choć premiery nie miał jeszcze film "Evil Dead Burn", studio Warner Bros. nie czeka z realizacją kolejnego filmu z franczyzy. Jak donosi portal Bloody Disgusting, zdjęcia do nowego "Martwego zła" ruszyły, o czym wytwórnia poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.
Nowe "Martwe zło" – co wiemy?
Nowy film z serii "Martwe zło
" będzie nosić tytuł "Evil Dead Wrath". Krótki materiał informujący o starcie zdjęć do produkcji możecie zobaczyć poniżej.
W kolejnej odsłonie serii wystąpią Charlotte Hope
("Zakonnica
"), Jessica McNamee
("Mortal Kombat
"), Zach Gilford
("Nocna msza
"), Josh Helman
("Mad Max: Na drodze gniewu
"), Ella Newton
("Niebezpieczne zwierzęta
"), debiutująca na dużym ekranie Ella Oliphant oraz Elizabeth Cullen
("Goolagong"). Szczegóły fabuły owiane są tajemnicą. Francis Galluppi
("Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma
") nie tylko stanie za kamerą, ale też odpowiada za scenariusz. Nad projektem czuwać będą weterani marki, producent Rob Tapert
oraz twórca serii Sam Raimi
. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Bruce Campbell
i Lee Cronin
, który wyreżyserował poprzednią odsłonę cyklu - "Martwe zło: Przebudzenie
". Horror okazał się dużym sukcesem finansowym - zarobił 147 mln dolarów przy budżecie niecałych 20 mln.
Tegoroczne "Evil Dead Burn
" wyreżyserował Sébastien Vaniček
("Robactwo
"). W obsadzie znaleźli się m.in. Souheila Yacoub
oraz Hunter Doohan
.
