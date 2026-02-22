Newsy Filmy Multimedia "Evil Dead Wrath" – nowy film z serii "Martwe zło" rozpoczął zdjęcia
Choć premiery nie miał jeszcze film "Evil Dead Burn", studio Warner Bros. nie czeka z realizacją kolejnego filmu z franczyzy. Jak donosi portal Bloody Disgusting, zdjęcia do nowego "Martwego zła" ruszyły, o czym wytwórnia poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Nowe "Martwe zło" – co wiemy?



Nowy film z serii "Martwe zło" będzie nosić tytuł "Evil Dead Wrath". Krótki materiał informujący o starcie zdjęć do produkcji możecie zobaczyć poniżej. 


W kolejnej odsłonie serii wystąpią Charlotte Hope ("Zakonnica"), Jessica McNamee ("Mortal Kombat"), Zach Gilford ("Nocna msza"), Josh Helman ("Mad Max: Na drodze gniewu"), Ella Newton ("Niebezpieczne zwierzęta"), debiutująca na dużym ekranie Ella Oliphant oraz Elizabeth Cullen ("Goolagong"). Szczegóły fabuły owiane są tajemnicą.

Francis Galluppi ("Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma") nie tylko stanie za kamerą, ale też odpowiada za scenariusz. Nad projektem czuwać będą weterani marki, producent Rob Tapert oraz twórca serii Sam Raimi. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Bruce Campbell i Lee Cronin, który wyreżyserował poprzednią odsłonę cyklu - "Martwe zło: Przebudzenie". Horror okazał się dużym sukcesem finansowym - zarobił 147 mln dolarów przy budżecie niecałych 20 mln. 

Tegoroczne "Evil Dead Burn" wyreżyserował Sébastien Vaniček ("Robactwo"). W obsadzie znaleźli się m.in. Souheila Yacoub oraz Hunter Doohan.

"Martwe zło: Przebudzenie" - zwiastun



